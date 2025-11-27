AKTUELNO

ONI SU LIDERI I VIZIONARI! Ministarka Mesarović čestitala Vučiću i Orbanu na nagradi 'Ištvan Pastor': Prijateljstvo srpskog i mađarskog naroda učinili su neraskidivim

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uputila je čestitke premijeru Mađarske i predsedniuku Srbije, povodom uručenja nagrade "Ištvan Pastor" koju je dvojici državnika dodelila istoimena fondacija.

Najiskrenije čestitke dvojici lidera i vizionara - predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, na nagradi koja nosi ime našeg velikog prijatelja Ištvana Pastora, sa kojim su se do kraja njegovog života snažno i srčano borili za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa i stratešku saradnju u budućnosti.

Hvala im na hrabrosti i istrajnosti u tome da prijateljstvo srpskog i mađarskog naroda učine istorijskim i neraskidivim! Bez njih ne bismo imali izgrađen tako čvrst most prijateljstva, čime će se dičiti i buduće generacije. Na nama je da nastavimo da čvrsto gradimo dalju saradnju, da se povezujemo u svim oblastima života i da učvršćujemo poverenje i razumevanje između naša dva naroda, da uvek budemo jedni drugima podrška u najvećim izazovima - napisala je ministarka Mesarović na svom Instagram nalogu.

