MINISTARKA MESAROVIĆ PRUŽILA PODRŠKU PREDSEDNIKU VUČIĆU I NJEGOVOJ PORODICI Reagovala na gnusne pretnje saradnika Srđana Milivojevića upućenih lideru Srbije

Izvor: Pink.rs

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je reagovala na skandaloznu izjavu saradnika Srđana Milivojevića.

- Bolesna mržnja blokadera i podržavaoca lika i dela Srđana Milivojevića, još jednom, po ko zna koji put je zgrozila građane Srbije. Isfrustrirani, oboleli i poremećeni mozgovi poput dotičnog Bodirogića primer su duboko poremećene osobe oslobođene bilo kakve ljudske osobine - objavila je Mesarović na Instagramu.

Kako navodi, psovati i vređati nekome porodicu, u nedostatku političkog plana i programa i usled nemoći da se političkom borbom dođe do cilja, zahteva stručnu opservaciju i hospitalizaciju.

- Podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici u ovakvim situacijama pravi razliku između ljudskog i neljudskog, a svi mi koji sprovodimo politku razvoja, napretka i kontinuieta predsednika Aleksandra Vučića uvek ćemo biti ti koji će umeti da odbrane i odgovore ovakvim pojavama - zaključila je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić

