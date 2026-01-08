ŠIRE LAŽI I NA CRVENO SLOVO Ministarka Mesarović oštro odgovorila na gnusne pretnje blokadera predsedniku Vučiću (FOTO)

AKTUELNO

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je pretnje upućene od strane blokadera predsedniku Aleksandru Vučiću, ističući i da se na Božić nastavlja monstruozna kampanja protiv njega.

-Blokaderima ništa nije sveto. Na najradosniji hrišćanski praznik Božić nastavljaju monstruoznu kampanju protiv predsednika Vučića.

Samo su još jednom potvrdili da je jedina njihova politika mržnja, krađa i uništavanje države. Bole ih uspesi Srbije jer Aleksandar Vučić ima rezultate o kojima oni ne mogu ni da sanjaju.

Neće uspeti da zaustave ni Vučića, ni Srbiju, a to što prete i šire laži i na crveno slovo neka im je na čast, jer njima svakako ništa nije sveto- napisala je na Instagram nalogu ministarka.

