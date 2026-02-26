MINISTARKA MESAROVIĆ U RIMU NA OBELEŽAVANJU SRETENJA Srbiju i Italiju povezuju duboke istorijske i prijateljske veze (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Rimu je prisustvovala svečanom prijemu povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, Sretenja.

- Izuzetna mi je čast što sam se u Rimu, u ime Vlade Republike Srbije, obratila povodom obeležavanja Sretenja, praznika koji simbolizuje slobodu i državnost. Sretenje nas podseća na početak borbe za oslobođenje Srbije i na Sretenjski ustav, kao temelj naše težnje ka slobodnoj, suverenoj i uređenoj državi. To su vrednosti koje i danas čuvamo: nezavisnost, dostojanstvo i napredak. Srbiju i Italiju povezuju duboke istorijske i prijateljske veze, a danas dodatno jačamo saradnju u privredi, nauci, obrazovanju i turizmu. Ne tako davno Srbija je bila država bez međunarodnog ugleda, bez poštovanja i iskrenih partnera. Dolaskom na vlast Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke ta realnost je promenjena iz korena. Srbija je poštovana i cenjena, od istoka do zapada, samostalna, suverena i autonomna u donošenju odluka ali spremna da sarađuje sa svima. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije, predsedniku Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem, Srbija nastavlja dalje da jača svoj međunarodni položaj - navela je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić