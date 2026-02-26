AKTUELNO

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U RIMU NA OBELEŽAVANJU SRETENJA Srbiju i Italiju povezuju duboke istorijske i prijateljske veze (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Rimu je prisustvovala svečanom prijemu povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, Sretenja.

- Izuzetna mi je čast što sam se u Rimu, u ime Vlade Republike Srbije, obratila povodom obeležavanja Sretenja, praznika koji simbolizuje slobodu i državnost. Sretenje nas podseća na početak borbe za oslobođenje Srbije i na Sretenjski ustav, kao temelj naše težnje ka slobodnoj, suverenoj i uređenoj državi. To su vrednosti koje i danas čuvamo: nezavisnost, dostojanstvo i napredak. Srbiju i Italiju povezuju duboke istorijske i prijateljske veze, a danas dodatno jačamo saradnju u privredi, nauci, obrazovanju i turizmu. Ne tako davno Srbija je bila država bez međunarodnog ugleda, bez poštovanja i iskrenih partnera. Dolaskom na vlast Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke ta realnost je promenjena iz korena. Srbija je poštovana i cenjena, od istoka do zapada, samostalna, suverena i autonomna u donošenju odluka ali spremna da sarađuje sa svima. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije, predsedniku Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem, Srbija nastavlja dalje da jača svoj međunarodni položaj - navela je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić

#Adrijana Mesarović

#Rim

#Sretenje

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ POVODOM DANA REPUBLIKE SRPSKE Prisustvovala Svečanoj akademiji, pa se obratila snažnom porukom: Očuvanje neraskidivih veza je naš

Politika

Ministarka Mesarović uoči Sretenja u Aranđelovcu: Sledeći put kojim su krenuli naši preci, neizmerno ponosni na njihovu borbu, naš zadatak je da nasta

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)

Politika

'SRBI I SLOVACI ZAJEDNO SU POLOŽILI NEKE OD NAJTEŽIH ISTORIJSKIH ISPITA' Ministarka Mesarović na obeležavanju Slovačke narodne svečanosti u Bačkom Pet

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U KINESKOM KULTURNOM CENTRU: Strateško partnerstvo Srbije i Kine je iskreno, dugoročno i stabilno

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ČESTITALA KINESKU NOVU GODINU Praznik koji simbolizuje snagu zajedništva, obnovu života i veru u bolje sutra SRBIJA JE VAŠA DRUGA