Brnabić: Za opoziciju Zakon o JBS alibi da pričaju praznu priču i napadaju vlast

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, tokom rasprave o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, da su za opoziciju izborni uslovi alibi da pričaju praznu priču i napadaju vladajuću koaliciju koja je jedina uradila nešto da se izborni uslovi u zemlji poprave.

Brnabić je, odgovarajući na kritike poslanika poslaničke grupe Srbija centar - Srce Zdravka Ponoša da kritike iznosi čovek koji vodi poslaničku grupu koja ni u jednom jedinom trenutku nije učestvovala u Radnoj grupi za primenu ODIHR preporuka i unapređenje izbornih uslova.

"Nije u jednom jedinom trenutku. Eto, toliko o tome koliko oni u stvari zaista misle da su izborni uslovi problematični i koliko im je stalo do toga da se izborni uslovi promene i poprave. Kada sam im ja, kao predsednica Narodne skupštine, ponudila da u najvećoj mogućoj demokratskoj meri da mi kažu šta treba da uradim da bi se smilovali da budu članovi radne grupe za unapređenje izbornih uslova i primenu ODIHR preporuka o kojima toliko kukaju u javnosti, rekli su 'da pozovete ODIHR takođe da učestvuje u radnoj grupi'", rekla je Brnabićeva.

Ističe da je to i ispunila i da je ODIHR pristao da bude u radnoj grupi, ali da poslanička grupa Srce ni tada nije pristala da bude u radnoj grupi.

"Čitava politička grupacija nije u jednom trenutku, nije jednu jedinu stvar uradila da se adresira bilo koja preporuka ODIHR-a. Ni dok su bili na vlasti, a boga mi sad kad su u opoziciji. Dakle, njima su izborni uslovi, alibi i način da pričaju praznu priču napadajući nas kao one koji su jedini uradili nešto u poslednjih 28 godina da se neki izborni uslovi poprave", ocenila je Brnabić.

Smatra da opozicija obmanjuje javnost i podsetila da je Zakon o biračkom spisku donet 2009. godine i da je on pravi odraz vladavine bivše vlasti.

Dodala je da je te godine donet zakon, a da je građanima rečeno da će primena biti za dve ili tri godine.

"A ako se dogode izbori u međuvremenu kao što su ih i organizovali, onda će se primenjivati onaj stari zakon, odnosno onaj birački spisak koji je u papirićima i od lokalne samouprave do lokalne samouprave. E tako su oni doneli zakon i uredili birački spisak. Dakle, doneli su zakon na isti način kao što su u 2009. godine rekli da je svetska ekonomska kriza najveća šansa za Republiku Srbiju, pa za malo pogibosmo", rekla je Brnabićeva.

Ona podseća da je 2012. uspostavljen jedinstveni birački spisak od strane one parlamentarne većine čiju okosnicu čini SNS.

"Ali nismo mi tu stali. Mi smo 2019. povezali matične knjige sa jedinstvenim biračkim spiskom da bi dodatno obezbedili transparentnost i kontrolu nad biračkim spiskom. Onda smo 2020. godine uspostavili kontrolu prijave građana za glasanje u inostranstvu, pa smo napravili web stranicu sa informacijama za građane na kojoj mogu proveriti da li su upisani u jedinstveni birački spisak, na kom biračkom spisku mogu ostvariti svoje biračko mesto, da provere podatke ili ih izmene. Dakle potpuna transparentnost", navela je Brnabićeva.

Od 2021. godine, dodala je, na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave postoji objavljen birački spisak, što je urađeno zarad bolje kontrole.

"Dakle, od 2021. godine, da bismo dodatno pojačali građansku kontrolu nad biračkim spiskom, je broj birača podeljen po lokalnoj samoupravi, tako da svako od građana Republike Srbije može da vidi koliko je birača po lokalnoj samoupravi. A onda se to ažurira na svakih tri meseca", rekla je Brnabićeva.

Pojašnjava da je do ovih sada izmena Zakona došlo jer je opozicija iz izbornog ciklusa u izborni ciklus pričala da je njihov najveći problem birački spisak i da bi ona pobedila kada bi taj spisak bio ažuran.

"Mi smo rekli, dobro, hajde da implementiramo odmah tu ODHIR preporuku. Nikakav problem za dodatnu transparentnost. Evo, oformićemo komisiju za uvid, reviziju i analizu biračkog spiska. U toj komisiji će biti stručna lica, koja kandiduju i predstavnici vladajuće većine, i predstavnici opozicije, i predstavnici civilnog društva - da bude potpuno inkluzivna. Dakle, došli smo do toga, zato što ste se vi žalili da je to vaš najveći problem", navela je Brnabićeva.

Ocenila je da deo opozicije nikada neće priznati da je nesposobna i pustiti druge da vode politiku i istakla da oni sada imaju problem da objasne svojim glasačima zašto neće Komisiju za uvid, reviziju i analizu biračkog spiska.

Navela je da je nakon svih iznetih kritika opozicije ispalo da su Crta i Cesid prijatelji vladajuće koalicije.

Brnabić pojašnjava da je Evropska komisija pohvalila način komunikacije vlasti sa određenim organizacijama civilnog društva od kojih, kako kaže, Crta svakako prednjači.

"Pa otkud je sad Crta naš prijatelj? Ne. To govori sve o vama. To govori o tome da vi nemate nikakve vrednosti, da vi nemate nikakve standarde, da vi nemate nikakav kredibilitet i da vi imate saveznike i podržavate samo one organizacije ili pojedince dok se u potpunosti 100 odsto slažu sa vama", zaključila je Brnabićeva.

Poslanik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš tvrdio je da vlast nije proceduralno ispoštovala ono na šta se obavezala kao i da je ODIHR imao primedbe na nacrt zakona, a doveo je u pitanje i mišljenje CeSID-a i Crte.

Imao je primedbu i na sastav komisije pet-tri-dva, kao i na članove iz civilnog sektora, tvrdeći i da se zakonom neće ništa promeniti i da će se nastavi "sa krađom izbora".

