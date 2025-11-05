SRDAČAN DOČEK NA VIDIKOVCU! Srbi sa Kosova i Metohije stigli u Beograd, nastavljaju ka Skupštini Srbije (FOTO+VIDEO)

Grupa Srba sa Kosova i Metohije, koja već osmi dan pešaci od južne srpske pokrajne do Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada, stigli su do Beograda.

Oni su jutros ka glavnom gradu krenuli iz Lipovice Ibarskom magistralom, a u beogradskom naselju Vidikovac dočekala ih je grupa građana sa posluženjem, uz baklje i srpske zastave, uzvikujući Kosovo je srce Srbije.

Grupa napreduju dalje ka centru grada gde će im ispred Skupštine Srbije u popodnevnim satima biti priređen veliki doček.

U koloni su istaknute srpske zastave i transparent "Srbi sa KiM za Srbiju protiv blokada", a kako kažu cilj im je da mirnom šetnjom pruže podršku državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Put im ne pada teško jer je, ističu, država Srbija uvek bila uz njih.

Grupa od 60 Srba sa KiM krenula je pešice 29. oktobra put Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada.

Pauze za odmor pravili su u Raškoj, Kraljevu, Gornjem Milanovcu Lazarevcu i Meljaku odakle su im se u šetnji pridružili i građani tih mesta.

Tokom njihovog pohoda ka Novog Sada građani su ih srdačno dočekivali uz pogaču i so, a bodrili su ih i zahvaljivali na podršci i državni zvaničnici poručujući da su Srbi sa KiM primer kako se bori za svoju zemlju.

Mladići koji pešače su iz svih delova južne sprske pokrajne.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Jovana Nerić