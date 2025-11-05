AKTUELNO

Srbi sa Kosova i Metohije ušli u Beograd, biće im organizovan doček ispred Supštine Srbije

Grupa Srba sa Kosova i Metohije, koja već osmi dan pešaci od južne srpske pokrajne do Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada, stigli su do Beograda.

Oni su jutros ka glavnom gradu krenuli iz Lipovice Ibarskom magistralom, a u beogradskom naselju Vidikovac dočekala ih je grupa građana sa posluženjem, uz baklje i srpske zastave, uzvikujući Kosovo je srce Srbije.

Grupa napreduju dalje ka centru grada gde će im ispred Skupštine Srbije u popodnevnim satima biti priređen veliki doček.

U koloni su istaknute srpske zastave i transparent "Srbi sa KiM za Srbiju protiv blokada", a kako kažu cilj im je da mirnom šetnjom pruže podršku državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću. Put im ne pada teško jer je, ističu, država Srbija uvek bila uz njih.

