PINK.RS SAZNAJE! Bačulov pušten, pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela! Pogledajte kako su mu stavljene lisice na ruke (VIDEO)

Bačulov pušten, pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela!

Kako nezvanično saznajemo, pripadnici Uprave kriminalističke policije ponovo su uhapsili novosadskog nasilnika-blokadera Mišu Bačulova prilikom napuštanja zgrade Palate pravde u Savskoj i to zbog novih krivičnih dela!

Kako prenosi naš izvor iz Palate pravde, on je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, ali usled nemogućnosti suda da zbog isteka radnog vremena odlučuje o predlogu tužilaštva da odredi pritvor Bačulovu, on je pušten na slobodu.

Međutim odmah potom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo uhapšen jer je, kako saznajemo, u nedelju 2. novembra koordinirao nasilje blokadera ispred Skupštine Srbije i to iz Klinickog centra Srbije, gde je bio hospitalizovan od subote.

Sumnja se da su mu zaposelni na KCS u nedelju veče u više navrata omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušao rušenje legitimnih vlasti u državi.

On je danas saslušan u tužilaštvu pod sumnjom da je hteo da je sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika države i aktuelnu vlast, ali je u tome sprečen.

O svemu postoje video zapisi koje su dokumentovale službe bezbednosti.

Bačulov je bio uhapšen prošlog petka, ali je već sutradan, žaleći se na zdravstvene tegobe, prebačen u Urgentni centar, a potom na KCS gde je bio do danas.

Autor: S.M.