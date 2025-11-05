Oglasilo se tužilaštvo nakon novog hapšenja Miše Bačulova: Ovo su DETALJI (VIDEO)

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su M.B. i D.C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje.

M.B. je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, dok je D.C. izneo svoju odbranu.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 308. KZ.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da M.B. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Međutim, usled nemogućnosti suda da zbog isteka radnog vremena odlučuje o predlogu tužilaštva da odredi pritvor Bačulovu, on je pušten na slobodu.

Potom je, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio novo krivično krivično delo iz člana 320. Krivičnog zakonika 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije ponovo lišen slobode od strane pripadnika Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoje osnovi sumnje da je koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS koordinirao nasilje koje se te večeri 2. novembra odvijalo ispred Doma narodne skupštine dve su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Osumnjičenom je ovim povodom određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema navodima prve krivične prijave, sumnja se da su M.B. i D.C. od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno M.B. bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Ideja M.B. je bila da bude snimljen kako pada i grči se u jednom lokalu u Novom Sadu preko puta Kliničkog centra, uz komentar da su tamo „lekari dobri“.

Osumnjičeni D.C. ga je najpre od ove ideje odgovarao, ali je pristao da se raspita kod toksikologa sa Vojno-medicinske akademije o otrovima, predloživši M.B. da koriste „ricin“.

Dogovorili su se da se ponovo čuju kako bi se dogovorili da li da mu „ricin“ dostavi u Novi Sad.

