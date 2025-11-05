Scene koje tope i najtvrđa srca! Spektakularan doček Srba sa KiM: Ovo je prava lepota Srbije (VIDEO)

Veliki broj ljudi danas dočekao je u Beogradu 200 Srba koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada.
Srbe sa Kosova i Metohije, koji pešače iz južne pokrajine kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, dočekali su građani u narodnim nošnjama na tradicionalan način, sa solju i pogačom ispred Narodne skupštine u Beogradu.
Scene njihovog dolaska i dočeka tope i najtvrđa srca, budući da smo imali prilike da vidimo kako izgleda jedinstvo i poziv na slogu i mir na delu.
Emotivni zagrljaji, reke ljudi koje su se priključile moru Srba ispred Skupštine, trobojke koje se dižu uvis...sve su to prizori koji su ostavili bez daha svakog ko je prisustvovao ovom spektakularnom dočeku.
