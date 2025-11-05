NEVEROVANTE SCENE U CENTRU BEOGRADA! Pogledajte veličanstveni snimak sa dočeka Srba sa KiM ispred Narodne skupštine

Srbi sa Kosova i Metohije, koji pešače iz južne pokrajine već osmi dan kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, stigli su ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, a dočekao ih je veliki broj građana sa upaljenim bakljama i uz aplauz.
Na platou ispred parlamenta prvo su ih dočekali građani u narodnim nošnjama na tradicionalan način, sa solju i pogačom uz pesmu "Tamo daleko","Vostani Serbie", a pred početak programa intonirana je himna "Bože pravde".
Pogledajte jedan od snimaka:
