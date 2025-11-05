Ispred Skupštine završen doček Srba sa KiM koji pešače na skup protiv blokada u Novom Sadu

Na platou ispred Doma Narodne skupštine večeras je završen doček koji je priređen za Srbe iz AP Kosova i Metohije, koji pešače iz južne pokrajine već osmi dan kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji.

Srbe sa KiM na platou ispred parlamenta dočekao je veliki broj građana, kao i građani u narodnim nošnjama sa solju i pogačom uz pesmu "Tamo daleko", "Vostani Serbie", a intonirana je i himna "Bože pravde".Prisutnima su se obratili Ana Brnabić, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, poslanik Uglješa Mrdić, student Miloš Pavlović, kao i Srbin sa KiM Žarko Milovanović.

Srbi koji pesače sa AP KiM u Beograd su ušli oko 13.00 časova.

Građani su nosili zastave Srbije, kao i transparent "Srbija se pokoriti neće, dok se Vučić po Srbiji kreće", "Srbi sa Kosova i Metohije za Srbiju protiv nasilja", bile su zapaljene baklje i puštala se srpska tradicionalna muzika.

Posle zvaničnog dela programa razišli su se građani koji su došli da podrže Srbe sa KiM.

U blizini parlamenta, na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, i dalje je grupa građana koja se na poziv studenata u blokadi okupila da bi, kako tvrde, dali podršku Dijanu Hrki, majci Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja je pre tri dana započela štrajk glađu.

Dok je trajao program ispred Skupštine Srbije oni su pravili buku, zviždali i negodovali.

Između Doma Narodne skupštine i Takovske ulice raspoređena je policija, a saobraćaj na rasksnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra je i dalje blokaran.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ispred Narodne Skupštine Srbije na docceku Srba sa Kosova i Metohije, koji osmi dan pešače ka Novom Sadu, prema njihovim procenama, prisustvuje oko 47.500 građana.

Ističe se i da je javno okupljanje uredno prijavljeno nadležnoj policijskoj upravi, što je omogućilo policiji da unapred planira sve mere bezbednosti.

MUP navodi da su se, istovremeno, na uglu ulica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra okupili i učesnici neprijavljenog javnog okupljanja sa ciljem pružanja podrške Dijani Hrki, a prema njihovim procenama, na toj lokaciji prisutno je bilo oko 2.600 građana.

