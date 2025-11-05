AKTUELNO

Politika

SLOBODNA VEĆINSKA SRBIJA I DOČEK NAŠIH JUNAKA SA KIM! Ana Brnabić podelila spektakularne prizore ispred Skupštine: Svi zajedno želimo pravdu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Srbi sa KiM su večeras došli ispred Skupštine Srbije gde ih je dočekala nepregledna kolona ljudi, a pored njih šetali su i ljudi iz centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je spektakularne prizore dočeka Srba sa KiM, koji su osmi dan pešačenja došli ispred Skupštine Srbije — na putu do Novog Sada na veliki narodni skup.

- Slobodna Srbija! Doček naših junaka sa Kosova i Metohije. Za Srbiju, za našeg predsednika Aleksandra Vučića. Slobodni građani, većinska Srbija, koja ne želi podele, ne mrzi, želi dijalog, jedinstvo uprkos razlikama. Možemo da mislimo različito, ali da razgovaramo. Svi zajedno želimo pravdu - napisala je Brnabić na svom X nalogu.

Autor: Dalibor Stankov

#Ana Brnabić

#Doček

#Politika

#Skupština Srbije

#Srbi sa Kosova i Metohije

POVEZANE VESTI

Politika

DIVNA SLIKA U BEOGRADU: Nepregledna kolona bajkera i ljudi krenula na književno popodne ispred Skupštine (VIDEO)

Politika

Ovako se voli Srbija! Pešaci sa KiM ne odustaju uprkos kiši i vetru

Politika

VIŠE OD 1.000 LJUDI DOČEKALO PEŠAKE SA KiM U GORNJEM MILANOVCU - Kreću ka Novom Sadu da podrže Vučića! (FOTO)

Politika

DOČEK U MELJAKU ZA SRBE PEŠAKE SA KIM: Krenuli smo da pokažemo da smo za slogu, mir i Srbiju

Politika

NEVEROVANTE SCENE U CENTRU BEOGRADA! Pogledajte veličanstveni snimak sa dočeka Srba sa KiM ispred Narodne skupštine

Politika

HVALA IM NA SNAZI, VERI I ISTRAJNOSTI Ministarka Stamenkovski sa narodom ispred Skupštine dočekala Srbe sa KiM koji su pešačili do Beograda