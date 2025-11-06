Drecun: Svaka destabilizacija Srbije onemogućava da se maksimalno pomogne Srbima u AP KiM

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da svaka destabilizacija države, kao i svako ometanje ekonomskog razvoja onemogućava državu da maksimalno pomogne Srbima u AP Kosovo i Metohija.

"Ako neko omete ekonomski razvoj, smanjuje prilive investicija, otvaranje novih radnih mesta, nanosi finansijsku štetu, onda ima manje para u budžetu. Kad ima manje para u budžetu, onda imate manje sredstava da možete da pomažete između ostalog i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji", rekao je Drecun.

Govoreći o pešačenju grupe Srba iz AP Kosovo i Metohija, koja od 29. oktobra pešači ka Novom Sadu na veliki narodni skup, Drecun je naveo da je ta grupa Srba uložila sav psihički i fizički napor kako bi izdržala pešačanje, čime su pokazali koliko im je stalo do Srbije.

"Nisu kao neki pešačili pred kamerama, kao ovi blokaderi, pa onda sedali u kombije i vozili se kolima. Oni su zaista išli peške i izdržali sve to, zato što to pokazuje koliko je njima stalo do države Srbije. Zato što su jasno rekli da bez države Srbije, bez pomoći njihove države ne mogu da opstanu", rekao je Drecun.

Kada je reč o dijalogu između vlasti i opozicije, Drecun je rekao da opozicija i predstavnici blokadera izbegavaju dijalog, jer, kako kaže, blokaderi znaju da kroz dijalog ulaze u situaciju koja je uokvirena kao politički dijalog i gde nema nasilja.

"Oni znaju da ne mogu da dobiju izbore. I onda nemaju drugog načina nego da nasiljem pokušaju da dođu na vlast, da promene nasilno na ulici volju građana. I zato odbijaju dijalog. Znate, kad uđete u dijalog, vi ste se u političkom smislu institucionalizovali i tu onda gubite prostor za ekstremno delovanje", dodao je Drecun.

Takođe, ocenio je da većina "opozicionih blokadera" nije odmah shvatila da gube pozicije u biračkom opozicionom telu, odnosno da im studenti u blokadi preuzimaju pozicije, a potom su odlučili da se vrate u skupštinu gde su počeli da se ponašaju "politički normalnije".

"Mi sada u skupštini imamo dijalog sa dobrim delom opozicionih stranaka. Pravo mesto za dijalog jeste skupština. Nemojte da izmišljamo ništa drugo. Dakle, tu imamo poslanike koji su dobili poverenje građana, da vode upravo taj dijalog", kazao je Drecun.

Drecun je istakao da tokom sednica u srpskom parlamentu vladajuća većina koja, kako kaže ima najveći deo vremena na raspolaganju po poslovniku, veoma malo koristi to vreme kako bi opoziciji dali mnogo više prostora da se ona "politički artikuliše".

Takođe, naglasio je da je konstruktivna opozicija koja će stalno pronalaziti slabe strane u delovanju vlasti potrebna.

"Jer očigledno to na ulici ne može da uradi, nego u skupštini dajemo im priliku za mnogo šire političko delovanje, jer se ne plašimo onoga što oni govore. Oni ne govore argumentovano. Tu gde govore argumentovano, prihvatamo i kao kritiku konstruktivno. Kritika je potrebna", rekao je Drecun.

Na pitanje koji faktori u državi deluju destabilizirajuće, Drecun je naveo da policija deluje stabilizirajuće, dok pravosuđe, odnosno delovi tužilaštva i sudova se ponašaju kao da su se odmetnuli, uzurpirali deo države i napravili nekakvu paralelnu paradržavnu strukturu.

Na pitanje da li im zakon daje pravo na to, kazao je da ne, ali da im omogućava veliku slobodu u tumačenju prava i zakona kada sude ili kada podižu optužnice i dodao da je interni mehanizam zatajio.

Autor: S.M.