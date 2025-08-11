Drecun: Kontinuitet u terorisanju Srba na KiM, cilj da se dovrši etničko čišćenje

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas, povodom jučerašnjih događaja u selu Vuča kod Leposavića, da je evidentno da postoji kontinuitet u pritisku i terorisanju srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija, posebno na severu, i izrazio zabrinutost da će se to nastaviti jer je, kako je rekao, cilj Prištine da dovrši etničko čišćenje Srba sa prostora KiM.

Drecun je rekao da su tenzije na teritoriji AP KiM dodatno podignute hapšenjem pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igora Popovića koji je, kako kaže, uhapšen zbog verbalnog delikta.

''Kad neko od Srba kaže da se nije desio masakr civila u selu Račak, kao što nije, i zbog čega je i izbačen iz optužnice protiv Slobodana Miloševića, onda mu sude. A kada Aljbin Kurti govori o nepostojećem genocidu nad Albancima, onda to nije verbalni delikt. To je neprihvatljivo'', rekao je Drecun za Javni servis.

Ukazao je da je temelj Kurtijevog političkog delovanja da negira treoristički karakter tzv. OVK koja je, kako je naveo, za samo nekoliko godina svog postojanja izvela više od 8.000 terorističkih napada, pretežno protiv srpskih civila.

Drecun je kazao da je u trenutnoj situaciji veoma sužen prostor za delovanje zvaničnog Beograda, a da ono što može da uradi jeste da sprovodi snažne diplomatske aktivnosti, prvenstveno prema zemljama koje mogu da utiču na ponašanje Prištine.

''Ali one ne reaguju i tretiraju to kao unutrašnje pitanje tzv. Kosova'', rekao je Drecun.

Dodao je da Beograd može da pruži i finansira pravnu pomoć uhapšenim Srbima kojima se sudi zbog verbalnog delikta ili navodnih ratnih zločina.

Drecun je kazao da Kurti hapšenjima Srba u vreme kada se sudi Tačiju i ostalim vođama tzv. OVK, pokušava da prikrije zločine OVK, i izrazio zabrinutost da će se nastaviti sa terorisanjem srpskog naroda.

''To je veoma efikasno zastrašivanje Srba i stavljanje ljudi u situaciju da ne vide budućnost na KiM. Srbi zbog toga odlaze, a rezultat takve politike je 20 odsto manje Srba od kada je Kurti na vlasti'', ukazao je Drecun.

Prema njegovim rečima, najveći problem je to što međunarodna zajednica, posebno Zapad, ne čini nikakve ozbiljne korake da zaustavi dovršavanje etničkog čišćenja Srba sa prostora AP KiM.

''Da biste to zaustavili, morate da obezbedite i garantujete imovinu i osnovne ljudske slobode Srbima, da garantujete bezbednost, da imaju normalan život, a oni apsolutno nemaju nikakve normalne uslove za život“, rekao je Drecun.

Govoreći o odnosu Beograda i Prištine u narednom periodu, Drecun je rekao da prvo ostaje da se vidi kako će se razrešiti institucionalna politička kriza u Prištini i ko će biti na vlasti.

''Da li će ostati Kurti i Samoopredeljenje... Kod Kurtija postoji kontinuitet brutalne antisrpske politike, on ima tu velikoalbansku ideju koja ne podrazumeva Srbe na KiM i pokušava da to realizuje'', rekao je Drecun.

On je upozorio na to da je bezbednosna situacija u AP KiM izuzetno loša za Srbe i da ne postoje iole prihvatljivi uslovi i standardi za bezbednost i normalan život srpskog naroda, kao što postoje u evropskim zemljama.

''Kad nekom onemogućite da normalno prima platu i penziju, da može da ide na svoje radno mesto, onda sprečavate i da ima normalno snabdevanje, da školuje decu, da se leči... Sve se to odvija u uslovima koji su krajnje napeti i teški za Srbe'', rekao je Drecun.

U selu Vuča kod Leposavića tzv. kosovska policija je u nedelju privela jednog mladića srpske nacionalnosti, dok je drugi mladić pobegao, ali se u međuvremenu javio u policijsku stanicu.

Prema svedočenju meštana, grupa od šest mladića, starih oko dvadesetak godina, bila je na izletu nedaleko od sela, a kada im je ponestalo namirnica, dvojica su automobilom krenula ka obližnjim prodavnicama u Sočanici.

Na putu ih je zaustavila policijska patrola u blizini sela, a uz stacioniranu patrolu tzv. kosovske policije bila je i patrola Kfora.