Odalović: Biće problema sa primopredajom vlasti na severu, sa Kurtijem nema budućnosti

Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je da je najvažnije što su Srbi na Kosovu na lokalnim izborima izabrali svoje predstavnike, ali je naveo da očekuje probleme prilikom primopredaje vlasti na severu jer će Aljbin Kurti, uveren je, pokušati da učini sve da oteža Srbima preuzimanje vlasti. Odalović je naveo i da bi rezultati drugog kruga lokalnih izbora mogli da odrede mnoge stvari u budućim odnosima na drugim nivoima vlasti na Kosovu.

Na Kosovu se danas održava drug krug lokalnih izbora u 18 opština, među kojima i u jednoj sa srpskom većinom, u Klokotu.

„Danas će biti ozvaničeno 10 od 10 (pobeda Srpske liste). Važno je da su Srbi izabrali svoje predstavnike, da izabrani predsednici opština imaju legalitet i legitimitet“, rekao je Odalović za Javni servis Srbije.

Ipak, očekuje probleme prilikom primopredaje vlasti.

„Biće problema, naravno, jer Kurti čini sve da oteža funkcionisanje tih institucija. Kao što je učinio sve da podrži funkcionisanje tih nametnutnih institucija, kontejner gradonačelnika, sada će činiti sve da Srbima to uskrati ili oteža“, upozorio je Odalović.

Napomenuo je da je Kurti čovek koji je, praktično, prekinuo proces potrage za nestalima.

„Kada je predsednik Vučić u Briselu predočio detalje o tome šta mi radio i kada je Kurti shvatio da ne oni rade ništa, digao je ručnu i sve prekinuo, čak i meni da odem na KiM. Mi smo sarađivali sa telima u Prištini i za vreme Haradinaja, i Tačija, Mustafe i Hotija“, rekao je Odalović.

Komentarišući odluku Vjose Osmani da mandat za sastav nove vlade poveri Gljauku Konjufci, kazao je da je to samo kupovina vremena.

Ocenio je da je današnji drugi krug lokalnih izbora važan jer će rezultat ovih izbora opredeliti mnoge stvari u budićim odnosima na drugim nivoima vlasti.

„Ulog je veliki. Danas se bira gradonačelnik Prištine, između kandidata DSK i Samoopredeljenja, u Južnoj Mitrovici između DPK i Samoopredeljenja, uz to u još gradova. Kako se bude kreirao sada lokalni ambijent, od toga će zavisiti buduće koalicije. Pitanje je ko će koga danas podržati“, rekao je Odalović.

Smatra da Kurti samo kupuje vreme, jer neće dobiti većinu za vladu, u iščekivanju novih izbora krajem godine.

„Očigledno cilja kraj godine i dolazak Albanaca iz dijaspore, od 15. decembra, da tada budu izbori. Od 2,16 miliona glasača, na Kosovu ih je oko 1,6 miliona. Albanci iz dijaspore mahom dolaze dva puta godišnje i to je njemu dobar momenat za izbore, ako dijapora računa na njega“, kazao je Odalović.

Poručio je da sa Kurtijem nema budućnosti, jer on ruši mostove ne samo sa Srbima, već i sa Albancima, s obzirom da sve što čini nije ni u čijem interesu, osim u njegovom.

Zamerio je zbog izveštaja Evropske komisije o Kosovu, u kojem se, kako je rekao, Priština kritikuje da je maltene preterala u merama koje je preduzela na severu, bez reči osude da zapravo to nije ni trebalo da radi.

„Deo međunarodne zajednice mu dozvoljava da ovo radi. Nadam se da će to prestati i da ćemo se vratiti normalizaciji. Normalizacija ide kroz dijalog, a dijaloga sa Kurtijem nema“, zaključio je Odalović.

Autor: Pink.rs