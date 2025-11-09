CIK: Izlaznost do 15 sati u drugom krugu lokalnih izbora 20,78 odsto

Predsednik Centralne izborne komiisje Krešnik Radonjići saopštio je da je izlaznost u drugom krugu lokalnih izbora do 15 sati - 20,78 odsto.

Radonjići je na konferenciji za novinare CIK-a naveo da je na osnovu 95 odsto prebrojanih biračkih mesta, do 15 sati glasalo 273.666 hiljada birača, od ukupno 1.316.672 građana sa pravom glasa, odnosno 20,78 procenata.

„Izborni proces teče neomatano. Nemamo slučajeva koji bi mogli uticati na kredibilitet izbora“, rekao je Radonjići.

On je podsetio da je u prvom krugu lokalnih izbora 12. oktobra izlaznost do 15 časova bila 25,33 odsto.

Dodao je da CIK blagovremeno tretira sve slučajeve u kojima ima nejasnoća.

Naveo je i da je u dosadašnjem procesu glasanje bilo nekoliko prijava u vezi sa glasanjem uz asistenciju.

„Radi pravilnog informisanja javnog mnjenja, smatramo da je potrebno pojasniti da je glasanje uz asistenciju za osobe sa invaliditetom, one koje ne mogu da popune listić i da glasaju, garantovano Zakonom o izborima i propisima CIK-a. To ne znači da se u ime ovog garantovanog prava ono može zloupotrebiti i da se osobe koje nemaju neki invaliditet mogu ubaciti u ovu kategoriju“, podvukao je Radonjići.

Prema izbornim propisima CIK-a, kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba, odlučeno je da se invaliditet birača mora dokazati relevantnim dokumentom.

„Zato pozivamo biračke odbore da pravedno i u skladu sa zakonskim propisima procene osobe koja se pojave da glasaju uz asistenciju, za šta su već prošli obuku“, naveo je Radonjići.

Na Kosovu se danas održava drugi krug lokalnih izbora u 18 opština.

Drugi krug lokalnih izbora održava se u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovu Polju, Južnoj Mitrovici, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku, Mamuši i Klokotu.

Pravo glasa ima 1.316.672 birača.

Autor: Jovana Nerić