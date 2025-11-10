Mrdić i pet veterana jedanesti dan štrajkuju glađu ispred Skupštine! Traži hapšenje Bojovića i Miloševića

Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić jedanaesti dan štrajkuje glađu ispred Doma Narodne skupštine, sa pet veterana koji su ga podržali u zahtevu da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Mrdiću je juče ukazana medicinska pomoć, a on je nakon pregleda rekao da su mu iz Hitne pomoći ukazali da mu parametri nisu dobri, ali da je odlučio da ostane ispred Doma narodne skupštine i nastavi štrajk glađu.

On je za Pink kazao da će nastaviti štrajk glađu dok se ne ispune njegovi zahtevi, odnosno dok ne budu uhapšeni Bojović i Milošević koje smatra odgovornim za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Mrdić je podneo krivične prijave protiv bivših rukovodilaca "Infrastrukture železnice Srbije", ali tvrdi da Tužilaštvo za organizovani kriminal nije preduzelo nijednu radnju, zbog čega je, kako kaže, bio primoran na krajnju meru.

Dodao je da poštuje apel predsednika Srbije Aleksandra Vučića da prestane sa štrajkom glađu, ali, kako je rekao, oseća potrebu da nastavi.

"Ovo je borba za istinu i pravdu, za porodice 16 nastradalih", poručio je Mrdić.

Istakao je da mu je podrška ratnih veterana i prijatelja presudna.

"Ne znam da li bih uspeo bez njihove podrške. Teško je, iz dana u dan sve teže, naročito poslednja tri dana. Najteže je oko četiri ujutru, kad nas probudi hladnoća", rekao je Mrdić.

Kritikujući rad tužilaštva, Mrdić je izjavio da ne može da veruje da tužioci Mladen Nenadić, Zagorka Dolovac i njihovi saradnici ne reaguju.

"To govori koliko su bahati i da su oni deo rata protiv države. Odgovorno tvrdim da su oni deo obojene revolucije. Srbija mora da pobedi. Ako tužilaštvo neće da radi svoj posao, nešto tu mora da se menja", naveo je Mrdić.