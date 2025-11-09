UGLJEŠA MRDIĆ ZAVRŠIO U KOLIMA HITNE POMOĆI: Spustili ga niz stepenice do saniteta pa ga posle ukazane pomoći vratili u šator

Uglješa Mrdić, poslanik Srpske napredne stranke, danas je prevezen vozilom Hitne pomoći sa platoa ispred Doma Narodne skupštine, gde već deset dana štrajkuje glađu.

Ekipa medicinskih radnika ga je, pridržavajući pod ruku, pažljivo spustila niz stepenice do saniteta, dok se iz šatorskog naselja koje su podigli pristalice vlasti čuo aplauz podrške.

Zbog intervencije, saobraćaj u delu Takovske ulice bio je privremeno obustavljen.

Mrdić je štrajk započeo 31. oktobra, zahtevajući da Tužilaštvo za organizovani kriminal reaguje na krivične prijave koje je podneo protiv bivših rukovodilaca „Infrastrukture železnice Srbije“ – Milutina Miloševića i Nebojše Bojovića. Tvrdi da je dostavio dokaze, ali da institucije nisu preduzele nijednu radnju.

„Poštujem apel predsednika Vučića, sve što je rekao je tačno, ali osećam potrebu da nastavim. Ovo je borba za istinu i pravdu, za porodice 16 nastradalih“, rekao je Mrdić u uključenju za TV Pink.

Dodao je da ga motiviše borba za pravdu i da neće odustati bez obzira na fizičke posledice: „Naš narod je željan istine i pravde. Ja kao predsednik skupštinskog Odbora osećam odgovornost i zato sam celu godinu posvetio borbi za pravosuđe. Sve sam istražio oko železnice i tragedije u Novom Sadu. Podneo sam prijavu, predao dokaze – i ništa.“

Mrdić je istakao da mu dodatnu snagu daje podrška petorice ratnih veterana koji štrajkuju glađu zajedno s njim.

