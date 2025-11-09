AKTUELNO

Politika

Mrdić deseti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine: Borimo se za istinu i pravdu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić deseti dan štrajkuje glađu ispred Doma Narodne skupštine, sa pet veterana koji su ga podržali u zahtevu da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Mrdić je juče rekao da se bori istinu i pravdu.

"Srbija je najvažnija, a naš narod je željan istine i pravde o padu nadstrešnice u Novom Sadu koja je dovela do velike tragedije", rekao je Mrdić i istakao da narod zaslužuje istinu i pravdu, a naročito porodice stradalih.

Naglasio je da je Tužilaštvu za organizovani kriminal predao krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Skupštine akcionara "Infrastruktura železnice Srbije" Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, u kojima se navodi kakva je njihova direktna odgovornost za pad nadstrešnice.

"Ali očigledno je da ih tužilaštvo štiti, da ih (tužilac za organizovani kriminal Mladen) Nenadić štiti, tužilaštvo (za organizovani kriminal) koje je pod kontrolom države", rekao je Mrdić. 

Mrdić od 31. oktobra boravi ispred Doma Narodne skupštine i štrajkuje glađu zahtevajući hapšenje i procesuiranje bivšeg predsednika Skupštine akcionara "Infrastruktura železnice Srbije" Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Autor: Jovana Nerić

#Dom Narodne skupštine

#Uglješa Mrdić

#štrajk glađu

POVEZANE VESTI

Politika

Mrdić u četvrtom danu štrajka glađu: Snagu mi daje borba za Srbiju, istinu i pravdu

Politika

UGLJEŠA MRDIĆ ČETVRTI DAN ŠTRAJKUJE GLAĐU: Ispred Narodne skupštine sve dok ne budu ispunjeni njegovi zahtevi tužilaštvu

Politika

Mrdić: Nenadić i Dolovac kriju Bojovića i Miloševića, koji su odgovorni za tragediju u Novom Sadu i ruše odnose Srbije sa drugim zemljama

Politika

'VAŽNO JE SAČUVAMO ZDRAVLJE, RAZUM I VERU U PRAVDU' Vučević obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića koji štrajkuje glađu (FOTO)

Politika

'PREDAO SAM DOKAZE, PRAVU ISTINU O PADU NADSTREŠNICE TUŽILAŠTVU' Mrdić: Direktna je odgovornost Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića! KREĆEM U ŠTRAJ

Politika

Vučević obišao Mrdića i zamolio ga da prekine štrajk glađu