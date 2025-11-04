'VAŽNO JE SAČUVAMO ZDRAVLJE, RAZUM I VERU U PRAVDU' Vučević obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića koji štrajkuje glađu (FOTO)

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je jutros narodnog poslanika te stranke Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine i zamolio ga da prekine štrajk.

- Jutros sam obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine. To nije politički čin, već je ljudski vapaj za pravdom.Zamolio sam i veterane koji su sa njim i njega da prekinu štrajk glađu- napisao je Miloš Vučević na svom instagram nalogu.

- Mi nikada nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu. Do kraja ćemo isterati na čistac istinu! Znaće se ko je i za šta odgovoran prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, tragedije koja je odnela 16 života. Odgovaraće svi koji su krivi. Kao što moraju da odgovaraju i svi oni koji su vršili nasilje prethodnih 12 meseci širom Srbije. Ali za to nismo nadležni ni Uglješa, ni ja, već institucije koje moraju da rade svoj posao- piše u objavi.

- Važno je da sačuvamo zdravlje, razum i veru u pravdu! - napisao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić