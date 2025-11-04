AKTUELNO

Politika

'VAŽNO JE SAČUVAMO ZDRAVLJE, RAZUM I VERU U PRAVDU' Vučević obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića koji štrajkuje glađu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printsreen instagram ||

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je jutros narodnog poslanika te stranke Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine i zamolio ga da prekine štrajk.

- Jutros sam obišao narodnog poslanika Uglješu Mrdića, koji već peti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine. To nije politički čin, već je ljudski vapaj za pravdom.Zamolio sam i veterane koji su sa njim i njega da prekinu štrajk glađu- napisao je Miloš Vučević na svom instagram nalogu.

- Mi nikada nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu. Do kraja ćemo isterati na čistac istinu! Znaće se ko je i za šta odgovoran prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, tragedije koja je odnela 16 života. Odgovaraće svi koji su krivi. Kao što moraju da odgovaraju i svi oni koji su vršili nasilje prethodnih 12 meseci širom Srbije. Ali za to nismo nadležni ni Uglješa, ni ja, već institucije koje moraju da rade svoj posao- piše u objavi.

- Važno je da sačuvamo zdravlje, razum i veru u pravdu! - napisao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić

