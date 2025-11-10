Zaverenici u sudstvu, krv na ulicama – Glišić raskrinkao plan obojene revolucije!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je da su politički akteri koji stoje iza blokada i nasilja duboko frustrirani neuspehom pokušaja da kroz obojenu revoluciju preuzmu vlast mimo volje građana. Kako tvrdi, njihova retorika postaje sve ekstremnija, a pojedinci iz sistema sve otvorenije pokazuju da su deo tog plana.

Govoreći o napadima, blokadama i nasilnom ponašanju, Glišić je istakao da su pokušali da iskoriste nesrećnu tragediju kako bi sproveli politički prevrat. Skup zakazan za 15. mart, prema njegovim rečima, bio je zamišljen kao trenutak kada je trebalo da se kruniše akcija obojene revolucije i da se nasilno, mimo volje građana, dovedu određeni ljudi na vlast.

- Cilj je bio da se ispune zahtevi koje javno iznose – priznanje Kosova, davanje Vojvodini prava na državnost i dalje rastakanje Srbije. Kada im je plan propao, usledila je otvorena frustracija, pa su njihove izjave postale sve ekstremnije - rekao je Glišić u Novom jutru na televiziji Pink.

Dodaje da pojedinci poput Gorana Markovića i sličnih zaista veruju da je neophodno da neko bude ubijen na ulici kako bi se njihov plan realizovao.

-To nisu samo izjave koje treba da skrenu pažnju – oni zaista misle da je to put- naglasio je Glišić.

Upoređujući situaciju sa narodnom izrekom „ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag“, Glišić kaže da se sada jasno otkrivaju oni koji žele zlo narodu i državi.

Prema njegovim rečima, uskoro će se pokazati ko su sve bili zaverenici – od sudija i tužilaca do ljudi iz sistema koji svojim ponašanjem ili ne ponašanjem otkrivaju da su deo te strukture.

- Ljudi su to posmatrali i rekli – tu postoje neki zli ljudi koji se razbacuju neodgovornim izjavama, nećemo im posvetiti pažnju. Ali kada pogledate širu sliku, to je samo jedan ešalon obojene revolucije - kaže ministar.

Glišić tvrdi da obojena revolucija ima više ešalona, a sada se vidi da pojedine sudije otvoreno sude tako da, ako im dođe slučaj nasilnika koji je deklarisan kao blokader, on praktično ima imunitet od bilo kakvih sankcija.

- Potpuno su se otvorili i pokazali svoje pravo lice, i dalje veruju da nešto može da se desi - dodaje Glišić.

On je posebno upozorio na strukture koje deluju iz senke, daleko od očiju javnosti, a koje su, kako tvrdi, daleko opasnije od javno eksponiranih pojedinaca poput Baćulova i Štimca. Reč je o ljudima koji su duboko ušli u sistem, nevidljivi za širu javnost, ali ključni u usmeravanju i podsticanju eskalacije nasilja.

- Njihova uloga je da zavedu ljude, da ih gurnu u sukob sa sopstvenim narodom, da se izazove krvoproliće – sve zarad realizacije političkog plana koji im je propao - zaključio je Glišić.

Glišić je uputio apel poslaniku SNS Uglješi Mrdiću da prekine štrajk glađu ispred Doma Narodne skupštine. Mrdić je pre 11 dana započeo štrajk glađu sa zahtevom da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Glišić: Apelujem na Mrdića da okonča štrajk glađu,on je pošten čovek koji želi pravdu

Glišić je istakao da smatra da je Uglješa Mrdić svojim izjavama, preduzimanjem koje je činio prethodnih nedelja i meseci podnošenjem konkretnih akata, iznošenjem konkretnih dokaza jasno osvetlio i jasno ukazao ko su ti koji štite i brane one koji su zaista odgovorni, koji treba da odgovaraju, koji su krivi za ono što se tamo desilo.

Naveo je da će obići Mrdića i da su bili u kontaktu ovih dana i da mu je teško zbog toga što on štrajkuje glađu.

- Danas ću da probam i lično da ga zamolim. Uglješa je čestit čovek, pošten čovek. Razjeda ga ta nepravda. On je zaista do same suštine pokazao smer u kome bi trebalo svako profesionalno i ozbiljno tužilaštvo da radi, ali nažalost konstatovali smo da tamo ne rade ljudi kojima je do pravde - rekao je Glišić.

Autor: Dalibor Stankov