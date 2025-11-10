Blokaderi najavljuju protest za 29. novembar – Piper ih raskrinkao u 5 tačaka

Novinar Uroš Piper ponovo je javno kritikovao blokaderski pokret, ovog puta povodom najave da bi novi protest mogao da se održi baš 29. novembra – na dan koji je nekada bio državni praznik u bivšoj Jugoslaviji.

Kako je naveo na društvenoj mreži Iks, izbor datuma nije slučajan. U objavi je u pet tačaka objasnio zašto smatra da blokaderi simbolički biraju baš taj dan:

Podržavaju jednoumlje – poput Broza i komunista kojima je 29. novembar bio praznik.

Otvarali bi logore – kako tvrdi Piper, pozivajući se na izjave iz opozicionih krugova, poput zahteva „šefa Nova S Gebelsieva“.

Tukli bi po ulicama i jahali ljude – aludirajući na metode iz 1945. kada su, kako kaže, „crveni preuzeli vlast“.

Zabranjivali bi političke stranke – kao što je, prema njegovim rečima, učinjeno ukidanjem višepartijskog sistema 1945.

Zaveli bi blokaderski teror – upoređujući ga sa „crvenim terorom“ iz tog perioda.

Piper je reagovao na najavu okupljanja koju je objavio portal Nova, a koja se odnosi na planove za kraj novembra. Prema informacijama koje prenosi Nova, studenti koji podržavaju Dijanu Hrku navode da bi prvi veći protest mogao da se održi upravo 29. novembra – na godišnjicu početka blokada.



Zašto se čuditi što blokaderi hoće da organizuju skup 29. novembra!



1. Podržavaju jednoumlje - poput Broza i komunista kojima je to bio praznik.



2. Otvarali bi logore (zahtev šefa Nova S Gebelsieva) - poput Broza koji je imao Goli otok.



3. Tukli bi po ulicama i jahali… pic.twitter.com/ZnvalMwhYN — Uroš Piper (@UkiPiper74) 10. новембар 2025.

