'LISTA IM JE TAKVA KAKO ĆE DA PROĐE NA IZBORIMA' Vučić o studentsko-blokaderskoj listi: Narod će da proceni

Podsetimo, kako smo danas objavili, blokaderska lista Novosadskog univerziteta je gotova, dok se kandidati Beogradskog univerziteta tek finiširaju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kratko je danas prokomentarisao studentsko-blokadersku listu.

- Imamo mnogo važnijih tema. Lista im je takva kako će da prođe na izborima, narod će da proceni - rekao je on.

Podsetimo, kako smo danas objavili, blokaderska lista Novosadskog univerziteta je gotova, dok se kandidati Beogradskog univerziteta tek finiširaju.

Autor: A.A.