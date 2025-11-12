BRATINA ZA PINK: N1 i Nova S rade kao ispostave stranih agentura i to je svima jasno! Odnosno, deluju kao Radio Slobodna Evropa koju pod hitno treba ukinuti iz etra

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina istakao je i danas da su novinari N1 i Nove krivi za mnogo toga, a da je Radio Slobodna Evropa (RSE) posebno opasan zbog svog antisrpskog programa.

- Kao da su sebe izopštili iz svega, mesta gde živimo. Mi smo drugorazredni svet, a oni prvorazredni... Ponašaju se nisko, i onda sve što N1, bilo ko od njih radi, pokušavaju da budu veći katolici od Pape - rekao je Bratina.

Nije još vreme razgovora sa Hrvatima, nemamo teme za razgovor sa njima, napomenuo je Bratina.

- Nama je najopasnije što se Hrvatska nudi kao neko ko bi bio u sredini sukoba, sa kim god da ga imamo. N1 i Nova S rade kao ispostave stranih agentura. To je svima jasno, nema tu humora više. To je pljuvanje Srbije, naroda, predsednika. Kada je pucano na čoveka u Pionirskom parku... On je kriv što je tamo bio. N1 deluje kao Radio Slobodna Evropa, koji definitivno treba biti ukinuti iz etra. Mi smo njega imali za vreme bombardovanja 1999. godine. Sramota je, da li bi jedna zemlja dozvolila da ima medije koji idu protiv svoje države? - naveo je Bratina.

Kako kaže, novinari koji su sada u akciji, bili su prisutni i devedeetih godina.

- Radikalni evropejci i bezbožnici se odjednom hvataju za kletve. U njima radi nešto primitivbo. Stari novinari, oni znaju sve vreme šta rade, rade protiv zemlje, pod punom odgovornošću. Zbog izdaje imate osećaj krivice, kao i Hrvati. Oni izdižu Ustaštvo... - priča Bratina.

Novinari N1 imaju manji osećaj savesti, jer su sada duboko u igri, napomenuo je Bratina.

- Bila je zborka pesama Udvoričke poezije Srba, i verujem da ćemo dobiti još jednu takvu knjigu, s obzirom na dešavanja kakva imamo - dodao je.

- Oni se samo prividno drže zakonito deklarativno, tehnika je u stvari, svakog dana nova laž, i one se zatrpavaju. Javno mnjenje lako zaboravi, možda je to zbog navale vesti, traju po sat vremena. Neko kaže nešto, dobijete demanti i stvar se smiri - rekao je Bratina.

Komentarišući studentsku listu, Bratina kaže da je dovoljno da se pogledaju Bakić i Kokanović.

-Tomanović isto, dugo idu protiv zemlje, i ne znam zašto se zovu studentska lista, kada tu nema studenata - dodao je Bratina.

Autor: D.Bošković