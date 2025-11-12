AKTUELNO

Politika

Ko štiti tužioce – i zašto? Da li su Dolovac i Nenadić tražili (ne)zvaničnu podršku od Laure Koveši u vezi istrage pada nadstrešnice u Novom Sadu?

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Mnoga pitanja poslednjih dana kruže i u pravosudnim i u političkim krugovima, ali i na društvenim mrežama, ali javnost ostaje bez zvaničnih odgovora.

Da li su Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić tražili (ne)zvaničnu podršku od Laure Koveši u vezi istrage pada nadstrešnice u Novom Sadu? Zašto je predmet iz Višeg javnog tužilastva prosleđen u Tužilastvo za organizovani kriminal?

Zašto Zagorka Dolovac štiti tužiteljku Bojanu Savović koja ima 11 disciplinskih prijava, ko im pruža medijsku podršku i od njih pravi “heroje”?

Opširnije u videu koji sledi

#Istraga

#Laura Koveši

#Mladen Nenadić

#Zagorka Dolovac

#tužioci

