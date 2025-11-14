DIJANA HRKA PONOVO PREBAČENA U PRIVATNU KLINIKU: Obezbeđen joj lekarski nadzor i odgovarajuća terapija

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, ponovo je odvezena u bolnicu kako bi primila infuziju.

O tome se oglasila i privatna medicinska ustanova u koju je Hrka primljena.

- Usled pogoršanja zdravstvenog stanja gospođa Dijana Hrka ponovo je primljena u opštu bolincu "Medigrup", u petak 14. novemrbra radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Hrka je u bolnicu na svoj zahtev primljena i pre dva dana, o čemu opširnije možete čitati u posebnoj vesti.

Autor: Iva Besarabić