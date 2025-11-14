Studenti je pozvali da prekine štrajk glađu! Dijana Hrka izašla iz bolnice, vratila se u šator ispred Skupštine: Ostajem ovde, meni treba pravda

Dijana Hrka, majka mladića Stefana koji je nastradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, izašla je danas popodne iz bolnice nakon ukazane medicinske pomoći i vratila se u šator ispred Skupštine Srbije, gde već 13 dana štrajkuje glađu.

Ranije tokom dana rekla je da će morati da primi još jednu dozu infuzije jer se oseća malaksalo i pao joj je pritisak. Lekari su je pregledali i jutros, a posle ukazane pomoći vratila se u šator.

Poziv studenata Medicinskog fakulteta

Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu u objavi na Instagramu pozvali su Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu, poručivši da žele „da ostane sa njima snažna i prisutna“.

Apel studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dijani Hrki pic.twitter.com/JaqDBZ32JZ — MFUBlokadi (@Blokada_Mfub) 14. новембар 2025.

Hrka: Ostajem ovde, meni treba pravda

Obraćajući se novinarima, Hrka je rekla: „Ja sam ovde prvenstveno zbog nadstrešnice. Ja neću svoje dete da izneverim, zaklela sam se da ću ovo juriti, meni treba pravda i istina za njega i sve druge. Mislim da je tužilaštvo slepo i gluvo na sve nas, njih uopšte ne interesuje šta se ovde dešava.“

Dodala je da „zaista može i da umre, a da institucije neće krenuti da rade svoj posao“, pitajući kako je moguće da nijedna institucija ne reaguje.

Oglasila se bolnica

Opšta bolnica „MediGrup“ saopštila je da je Hrka ponovo primljena u tu ustanovu usled pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja neophodne medicinske pomoći. „Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi“, naveli su iz bolnice.

