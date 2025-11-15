AKTUELNO

Udarno! Stigle loše vesti po pitanju NIS-a: Uskoro obraćanje ministarke Đedović, Vučić sutra na sednici Vlade Srbije

Loše vesti po pitanju NIS stigle su u Srbiju.

Ovim povodom uskoro će se oglasiti ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Takođe, premijer Đuro Macut za sutra je zakazao sednicu Vlade Srbije, na kojoj će prisustovati predsednik Aleksandar Vučić.

Podsetimo, ruski vlasnici "Naftne industrije Srbije" poslali su zahtev američkom OFAC-u (Kancelarija za kontrolu strane imovine) u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom.

Država Srbija je zahtev ruske strane i zvanično podržala. OFAC je već reagovao određenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora pronaći, ali građani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - istakla je Đedović Handanović.

