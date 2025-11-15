OGLASIO SE MRDIĆ NAKON ŠTRAJKA GLAĐU! Nastavljam da se borim, ništa nije važnije od Srbije: Ona će pobediti!

Zbog svog zdravstvenog stanja, odlučio je da prekine sa štrajkom, ali i na apel predsednika Srbije Aleksandra Vučića.



On se oglasio za Alo! tom prilikom:

- Ovom prilikom želim da poručim da se osećam bolje, da se nalazim na kućnom lečenju koje će potrajati još sigurno nekoliko dana. Prekinuo sam sa štrajkom glađu, nastaviću da se borim, kao što sam i najavio. Nastaviću da se borim kao predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao narodni poslanik. Tražiću izmenu seta pravosudnih zakona, boriću se na politički način u Parlamentu, ne bi li na taj način isterao svoju borbu za istinu i pravdu do kraja. Srbiji je potrebna reorganizacija i Tužilaštva i Sudstva i moramo da vratimo oteto Tužilaštvo pod kontrolu države. Tužilaštvo i deo Sudstva koje je oteto od države treba da se vrati pod kontrolu države Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Narod u Srbiji je željan istine i pravde i moj zadatak je da i u narednom periodu dam svoj doprinos. Kao što sam se borio i kao što se borim kao narodni poslanik, kao što sam se borio tako što sam podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu i dopunio krivičnu prijavu, dostavio dokaze kada nisam dobio nikakav odgovor od Tužilaštva, krenuo sam u štrajk glađu. To je bila krajnja mera. Izdržao sam 11 dana, zajedno sa 5 ratnih veterana, ratnih heroja. Ovom prilikom sada želim njima da se zahvalim i pukovniku Miodragu Miši Repiji, Srđanu Tomoviću i Slavomiru Mitroviću Popu, Nenadu Jovanoviću Bosketu i Janku Kerešu. Hvala im što su bili uz mene ti srpski junaci koji su prošli sva ratišta kao pripadnici jedinice za specijalne operacije iz Crvenih beretki. Idem dalje da se borim i ovom prilikom želim da se zahvalim i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na borbi za Srbiju i na apelu da prekinem štrajk glađu zato što se zabrinuo za moju bezbednost i moje zdravlje i moj život. Nastavljam dalje da se borim jer ništa nije važnije od Srbije. Srbija je najveća svetinja, Srbija će pobediti. Živela Srbija - rekao je Mrdić.

Autor: D.Bošković