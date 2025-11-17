Jorgić za Pink: Ako u interesu Srbije bude da nacionalizuje NIS, mi ćemo to uraditi (VIDEO)

Andrija Jorgić, direktor Borbe i predsednik Šahovskog saveza Srbije, govoreći o američkim sankcijama NIS-u kaže da se ništa od ovog nije desilo preko noći, već da traje mesecima.

Jorgić je rekao da je došlo do toga da, čak i ako budemo kupili NIS, platićemo cenu koja bude na tržištu.

- Vidim da Rusi razgovaraju sa nekima, ne treba da zaboravimo da i mi imamo vlasnički udeo, 30 odsto NIS-a, tako da i mi treba da se pitamo oko nečega i mi treba da dogovaramo - kazao je Jorgić za Novo jutro TV Pink.

Kako je naveo, Srbija mora da posegne za rešenjima koja se možda nekima ne sviđaju, ali koja jesu u interesu građanima Srbije.

- Ako u interesu Srbije bude da nacionalizuje NIS, pa mi ćemo to uraditi, ukoliko ne budemo mogli da se dogovorimo - ocenio je Jorgić.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade, kaže da je Srbija vrlo svesna vlasništva NIS-a i da su ga Rusi kupili od Srbije.

- Sa druge strane, uradićemo sve da Srbija ostane energetski stabilna i da ne osetimo posledice sankcija koje su uvedene protiv ruske kompanije Gaspromnjeft. Moramo čuvati svoje interese, Srbija se nalazi na raskrsnici gde se prelamaju interesi velikih političkih sila i moramo voditi računa da budemo mudri, da se ti sukobi ne prelamaju preko naših leđa - ocenio je Ibrahimović.

