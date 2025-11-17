Brnabić o NIS: Izborićemo se zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i interkonektorima

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da Srbija danas više nego ikada trpi posledice odluka bivše vlasti u vezi sa NIS-om, kao i da će se zemlja sa time izboriti zahvaljujući interkonektorima koje su od tada izgrađeni, kao i finansijskoj stabilnosti koju država ima zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Brnabić je u objavi na društvenoj mreži Iks navela podatak da je Srbija poslednje restrikcije struje imala 2012. godine kada su "tajkuni kriminalci bili na vlasti".

"Gas - danas, više nego ikada, trpimo posledice kriminalnih (u svakom smislu) odluka bivše vlasti koja je 2008. poklonila NIS. Izborićemo se, zahvaljujući i interkonektorima koje smo od tada izgradili i finansijskoj stabilnosti i jačini koju imamo zahvaljujući reformama koje je pokrenuo i sproveo predsednik Srbije Aleksandar Vučić", napisala je Brnabić u objavi.

Dodala je podatak da 37 dana Srbiji kap nafte nije stigla preko JANAF-a i da to niko u Srbiji nije ni primetio.

"Eto, toliko smo nepripremljeni", navela je Brnabić u pomenutoj objavi.

Predsednica Narodne skupštine reagovala je na navode Dragana Đilasa na istoj društvenoj mreži, a u kojima on tvrdi da Srbija nema dovoljno struje, gasa i nafte.

"Da sumiram jednim važnim podsetnikom - Đilas je za 10 godina vlasti uzeo više novca od Srbije nego što je Srbija dobila od prodaje NIS! E, takvi danas nama nešto popuju. Srama - bez", zaključila je Brnabić.

Autor: A.A.