AKTUELNO

Politika

SAZNAJEMO! Sud usvojio žalbu VJT u Beogradu i odredio pritvor Bačulovu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Miši Bačulovu, saznaje Pink.rs.

Ovom, kako saznajemo, pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku.

Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se priprema nasilna promena ustavnog poretka.

Prema saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Autor: A.A.

#Beograd

#Miša Bačulov

#Pritvor

#VHT

#žalba

POVEZANE VESTI

Politika

PINK.RS SAZNAJE! Štimcu zabranjeno da posećuje bilo kakav JAVNI SKUP! Naloženo i da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja u policijsku stanicu

Politika

SUD ODSTUPA OD PRAKSE I NASILNICIMA NE ODREĐUJE PRITVOR: Oglasilo se VJT nakon puštanja Štimca na slobodu, uložiće žalbu

Politika

SAZNAJEMO! USVOJENE SVE ŽALBE VJT U BEOGRADU: Preinačna rešenja sudija za prethodni postupak, nasilnici idu u pritvor

Politika

BLOKADER PUŠTEN NA SLOBODU: Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio Štimcu da odredi pritvor

Hronika

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU: Traže da se osumnjičenima za udruživanje i pripremanje nasilne promene državnog poretka odredi pritvor

Hronika

OBRT! DAMIR KOJI JE NASMRT PRETUKAO ŽENU KOD ALEKSANDROVCA IPAK SE TERETI ZA TEŠKO UBISTVO! Saslušan u tužilaštvu, a evo kako se branio