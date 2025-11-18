NEGOTIN IDE NAPRED, PODRŽAĆEMO GA PUNIM SRCEM Ministarka Mesarović sa predstavnicima još dva ministarstva razgovarala sa privrednicima i preduzetnicima: Ovo će postati redovan koncept susreta

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je Negotin, zajedno sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

-Nakon dve nedelje smo ponovo u Negotinu. Kao što smo i obećali našim privrednicima, poljoprivrednicima, vinarima, preduzetnicima da ćemo se sresti sa druga dva ministarstva i u saradnji s njima u budućnosti možemo brže i lakše rešiti ove probleme koji su prisutni u njihovom poslovanju i rešiti izazove sa kojima se susreću, kako bi mogli da prošire i svoja poslovanja, ali i ukupne kapacitete svoje proizvodnje. Mi jesmo predstavnici tri ministarstva, ali smo jedan tim Vlade Srbije koji sprovodi politiku Aleksandra Vučića- rekla je ministarka.

Ona je istakla da će u budućnosti ovo biti redovan koncept susreta i dijaloga sa privrednicima, preduzetnicima i poljoprivrednicima u cilju rešavanja niza problema.

-Na inicijativu predsednika opštine, kojem se zahvaljujem, smo došli u ovom sastavu. Dominantan je razvoj infrastrukture, legalizacija objekta, sve ono što je aktuelno, trudili smo se da damo odgovore privrednicima. Negotin ide napred i mi ćemo punog srca to podržati i u narednom periodu- zaključila je.

Autor: A.A.