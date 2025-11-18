'USLOVE ZA OTVARANJE KLASTERA 3 ISPUNILI SMO JOŠ 2021. GODINE' Ana Brnabić iz Brisela: Srbija daje sve od sebe

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravi danas u Briselu, gde učestvuje na Forumu o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti".

Brnabić je na početku obraćanja istakla da se nada da će Srbija uskoro otvoriti preostale klastere u pridruživanju EU.

- Završila se praktično prva konferencija o proširenju, na temu proširenja. Kada kažem „prva“, bilo je mnogo konferencija koje su organizovali različiti tink-tenkovi i organizacije civilnog društva, ali ovo je prva koju je organizovala sama Evropska komisija, odnosno komesarka Marta Kos sa svojim timom.

- Ono što je zaista neverovatno jeste da su se na konferenciji obratili i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, da su učestvovala čak dva komesara komesarka za proširenje i komesar za odbranu kao i zemlje kandidati za članstvo, ali i države članice Evropske unije koje su predstavljali ministri spoljnih poslova ili ministri za evropske integracije.

- To zaista govori o jednom novom momentumu u agendi proširenja Evropske unije, što mislim da sve nas treba da ohrabri. Bio je to zaista jedinstven događaj na kojem sam prisustvovala, u takvoj organizaciji i u tom formatu.

Mogućnost otvaranje Klastera 3

Na pitanje da li je moguće da Srbija otvori Klaster 3 do kraja godine, Brnabić ističe da će to zavisiti pre svega od nas, ali da Srbija daje sve od sebe.

- Mi moramo da završimo još neke stvari. Jedna od važnih i vremenski izazovnih stvari jeste usvajanje predloga zakona o gasu. To će biti na agendi Narodne skupštine zajedno sa budžetom od 25. novembra, ali rasprava o budžetu će, rekla bih, trajati duže nego što je uobičajeno. Zbog toga možemo očekivati da se taj zakon usvoji možda 9. ili 10. decembra. To nam sužava prostor da imamo međuvladinu konferenciju 15. ili 16. decembra, kao što sam danas razgovarala sa danskom ministarkom za evropske poslove.

- Rokovi su izuzetno kratki, ali daćemo sve od sebe. Sve ostalo smo u velikoj meri završili. Ostaje naravno da nastavimo razgovore sa državama članicama koje su skeptičnije. Tu imamo podršku nekih drugih država članica, poput Italije i Francuske. Mislim da je Danska danas potvrdila da jeste za otvaranje klastera 3.

- Jedva čekam da se vratim u Beograd i da razgovaram sa predsednikom o tome kako su protekli razgovori sa ministrom spoljnih poslova Nemačke, gospodinom Vadefulom. Nemačka je svakako jedna od najuticajnijih zemalja. Razgovaraćemo i sa Baltikom, nordijskim zemljama i zemljama Beneluksa. Borimo se svaki dan. Mislim da je to dobro i za Evropsku uniju i da je pravi trenutak da se otvori klaster 3. Da li će se to desiti ili ne, ne zavisi više od nas.

"Ispunili smo sve obaveze"

Brnabić je rekla da je Srbija ispunila sve obaveze koje je Evropska komisija tražila, uključujući i dodatne uslove, i da je sada na državama članicama EU da odluče o otvaranju Klastera 3.

- Medijske zakone smo usvojili još u junu ove godine, praktično sa osam izabranih članova Saveta REM-a. REM je potvrđen, deveti član koji treba da se ponovo izabere već je u proceduri, jer je taj poziv Skupštinski odbor za kulturu i informisanje ponovo raspisao. Zakon o gasu ide svojim tokom, a što se tiče baljinške, to je posebno pitanje o kojem se razgovara na drugom nivou.

- U principu, ono što je bilo potrebno da se uradi bili su medijski zakoni, primena preporuka ODIHR-a, odnosno zakon o biračkom spisku, REM i unbundling, odnosno razdvajanje u sektoru gasa, što ćemo takođe završiti. Srbija je ponovo završila sve ono što je morala da završi, ali da vas podsetim još jednom, Srbija je ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3 još 2021. godine. Ovo su dodatne stvari koje je Evropska komisija tražila od nas, pa smo sada ispunili i te dodatne obaveze.

- Apsolutno mislim da je fer i da bi bilo u redu, kao i vrlo pozitivan signal, da se taj klaster 3 otvori. Još jednom kažem, to sada više ne zavisi od nas. Što se tiče samog vremenskog okvira, Evropska komisija će praktično dati svoj presek onoga što smo uradili u odnosu na non-paper krajem novembra i sa tim će izaći pred države članice EU kako bi tražila podršku za otvaranje.

Autor: A.A.