Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas, povodom Međunarodnog dana preduzetnica, Vesnu Atković, vlasnicu “Magic cake” iz Rume.

- Ministarstvo privrede je Vesninu preduzetničku radnju podržalo sa 500 hiljada dinara bespovratnih sredstava, odnosno, nepunih 100 posto investicije. Investicija kompletna za nabavku hladnjače je bila nešto preko 500 hiljada dinara. Gospođa Vesna je morala da doda samo tu razliku. Hladnjača koju su kupili im mnogo znači u procesu proizvodnje. Zaista je kao bajka ovo čime se bave. Posebna mi je čast što smo danas ovde, jer je Međunarodni dan ženskog preduzetništva. Želeli smo da to posebno obeležimo, pre svega sa nekim ko je već korisnik programa, ko ima dobro iskustvo sa Ministarstvom privrede. To je svakako na stotine naših žena podržanih kroz sve programe koje je inicirao naš predsednik Vučić. Posebno smo usmereni na naše heroine, one koje se bore i stvaraju. Mislim pre svega na podršku ženama na selu. Po drugi put ove godine zbog velikog interesovanja ponovo smo raspisali ovaj program. Upravo sam sa gospođom Vesnom i njenim suprugom razgovarala da se jave i na ovaj program i da nabave opremu koja će im značiti u daljem radu - rekla je Mesarović.

Mesarović je istakla da je 370 005 trenutni broj registrovanih preduzetnika te da su od toga 32 posto žene.

-Želimo da im damo dodatno vetar u leđa. Zato poseban osvrt kad je u pitanju koncipiranje svih naših programa. Oko 136 hiljada je registrovanih privrednih društava, oko 20 posto su žene osnivači. Tu takođe imamo niz programa kroz koje ih podržavamo. Tu smo da dalje nastavimo da im dajemo podršku. Što su jače njihov ekonomije i što bolji rezultat one ostvaruju svakako je jača i država. I Ministarstvo privrede u prethodnih godinu i po dana pokazalo je jedan poseban osvrt i podršku ka malom sektoru, ka malim i mikro preduzećima i preduzetnicama. - navela je Mesarović.

Vesan Atković je navela veliki značaj podrške Ministarstva privrede za njen rad.

- Nama je mnogo značilo, ne samo meni, jer ovo ne bih mogla da isfinansiram da nisam dobila ova sredstva. Svaka pomoć je dobrodošla. Imala sam prilike da upoznam neke žene koje su više puta dobijale pomoć. Ovo nije bilo moje primarno zanimanje, ja ovo volim, ali kasnije sam krenula s ovim poslom. Ova radnja nema mnogo godina, nisam mislila da od ovoga može da se živi. Krenuli smo 2000. godine sa hobijem, a sada je ovo naš biznis. Svakako je trebalo hrabrosti, jer ne znaš šta te čeka. Radimo na celoj teritoriji Srbije, radimo dostave - navele je Atković.

Autor: Pink.rs