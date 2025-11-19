JEDNA MNOGO NERVOZNA ŽENA Lider SNS Vučević patosirao Mariniku na Iksu: Mogu samo da joj poručim da ćemo još jače braniti našu Srbiju!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević napisao je na Iksu da su blokaderima i profiterima, poput Marinike Tepić i Dragana Đilasa, propali svi dosadašnji pozivi na rušenje predsednika Vučića.

- Jedna mnogo nervozna žena ova Marinika. Koja li joj je ovo otvorena pretnja predsedniku Vučiću, ili izrečena laž o njemu?! Možda broji njen Dragan. Možda je i plaća po pretnjama? Mogu samo da joj poručim da nećemo ni stati, niti odustati, i da ćemo još jače braniti našu Srbiju, pravdu i istinu od propalih blokadera i profitera kao što su Marinika i njen Dragan! Propali su im svi dosadašnji pozivi na rušenje predsednika Vučića i izazivanje haosa u Srbiji. Propašće i ovaj - poručio je putem Iksa lider SNS.

Једна много нервозна жена ова Мариника. Која ли јој је ово отворена претња председнику Вучићу, или изречена лаж о њему?! Можда броји њен Драган. Можда је и плаћа по претњама? Могу само да јој поручим да нећемо ни стати, нити одустати, и да ћемо још јаче бранити нашу Србију,… https://t.co/LopNqYEJuU — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 19. новембар 2025.

Autor: Pink.rs