JEDNA MNOGO NERVOZNA ŽENA Lider SNS Vučević patosirao Mariniku na Iksu: Mogu samo da joj poručim da ćemo još jače braniti našu Srbiju!

Izvor: Dnevnik, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević napisao je na Iksu da su blokaderima i profiterima, poput Marinike Tepić i Dragana Đilasa, propali svi dosadašnji pozivi na rušenje predsednika Vučića.

- Jedna mnogo nervozna žena ova Marinika. Koja li joj je ovo otvorena pretnja predsedniku Vučiću, ili izrečena laž o njemu?! Možda broji njen Dragan. Možda je i plaća po pretnjama? Mogu samo da joj poručim da nećemo ni stati, niti odustati, i da ćemo još jače braniti našu Srbiju, pravdu i istinu od propalih blokadera i profitera kao što su Marinika i njen Dragan! Propali su im svi dosadašnji pozivi na rušenje predsednika Vučića i izazivanje haosa u Srbiji. Propašće i ovaj - poručio je putem Iksa lider SNS.

