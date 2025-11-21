AKTUELNO

Politika

Đurić: Tužiti sve što povezuju Vučića i napade u Sarajevu, a novac da ide u humanitarne svrhe

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da bi trebalo sve koji lažno povezuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa napadima u Sarajevu pre tri decenije tužiti za astronomske iznose, kao i da bi sva sredstva dobijena u tim postupcima mogla da budu donirana humanitarnim organizacijama i inicijativama koje promovišu regionalnu saradnju.

"S obzirom na razmere najnovijih klevetničkih izmišljotina koje lažno povezuju predsednika Vučića sa navodnim napadima u Sarajevu pre tri decenije, tvrdnje koje su potpuno lažne i očigledno imaju za cilj da naruše regionalne odnose i poziciju Srbije, sklon sam da preporučim da tužimo za astronomske iznose sve one koji izmišljaju i šire ove sramotne priče", napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

Đurić je istakao da bi sva sredstva dobijena u takvim postupcima bila bi donirana humanitarnim organizacijama i inicijativama koje promovišu regionalnu saradnju.

"Oni koji trguju lažima treba da budu spremni da plate", naglasio je Đurić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Marko Đurić

#Politika

#Sarajevo

#napadi

