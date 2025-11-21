'JAKO BITNA INVESTICIJA ZA CELU SRBIJU' Glišić: Gimnazija u Vrbasu biće jedna od najopremljenijih škola u Vojvodini

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je danas radove na rekonstrukciji gimnazije Žarko Zrenjanin u Vrbasu i istakao da će gimnazija, u koju je uloženo oko 190 miliona dinara, biti jedna od najopremljenijih škola u Vojvodini.

"U junu ove godine smo obišli radove i vidi se napredak. Sasvim je izvesno da će škola da bude gotova u martu ili aprilu recimo, hajde da damo malo prostora“, rekao je Glišić.

Prema rečima ministra za javna ulaganja, nakon završetka građevinskih radova, sledi opremanje škole.

"Iskoristićemo period od maja i raspust da možemo na kvalitetan način opremimo školu i u potpunosti je rekonstruišemo", kazao je Glišić.

Dodao je da je investicija koja se tiče građevinskog dela vredna oko 190 miliona dinara.

"Gimnazija Žarko Zrenjanin će izgledati velelepno, a naučno-nastavni deo će imati jedan od najopremljenijih i najfunkcionalnijih objekata na teritoriji Vojvodine“, rekao je ministar i naveo da će u maju doći da proveri da li je završen građevinski deo radova.

Predsednik opštine Vrbas Milan Glušac rekao je da je u junu pred početak radova tu bio zajedno sa ministrom Darkom Glišićem i da su sada mogli da vide koliko je rekonstrukcija napredovala.

"Kada se radi o ovako značajnoj investiciji, moramo da zahvalimo ministru Glišiću na podršci. Ovo nije prvi put da obilazimo gradilište, ali treba istaći da je kompletna finansijska podrška došla od Ministrstva za javna ulaganja“, rekao je Glušac.

On je dodao da su urađeni krov, fasada, elektro i hidroinstalacije kao i priprema za mašinske instalacije i podove.

"Jako bitna investicija za opštinu Vrbas. Ne samo za Vrbas već i za celu Srbiju jer je ovo jedna od najstarijih gimnazija u Srbiji", zaključio je Glušac.

Autor: Jovana Nerić