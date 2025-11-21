AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-u: Ponudiću Amerikancima svoju izjavu javno, mislim da ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da će se sve šta se dešava u NIS-u saznati u ponedeljak ili nedelju.

 - Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi građani trebalo da brinu. Ja ću da ponudim Amerikancima, kao svoju izjavu javno, mislim da to ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji, čak ne kažem prijateljski - rekao je Vučić.

Imamo rezerve, čak i da Rafinerija ne radi, naveo je.

- Siguran sam da će Amerika prihvatiti moju formalnu izjavu i da će nam izaći u susret - istakao je Vučić.

pročitajte još

PREDSEDNIK NAJAVIO VELIKU TUŽBU PROTIV GARDIJANA I DEJLI MEJLA! Vučić: Angažovaću najbolje i najskuplje svetske advokate

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Nis

#Sankcije

#amerikanci

#partnerski odnos

POVEZANE VESTI

Politika

'SAMO NEKA NEKO KAŽE DA NISAM DOVOLJNO ODLUČAN DA ZAŠTITIM SRPSKI INTERES!' Predsednik Vučić o sankcijama, nakon što su Rusi zatražili produžetak lice

Politika

'EVROPA PODIŽE ZAVESU PREMA RUSIJI' Vučić o sankcijama NIS-u: Ne mogu da budem zadovoljan, ali znam da naši ruski partneri dobro razumeju našu situaci

Politika

'MORAĆU SA PUTINOM DA RAZGOVARAM OKO DVE STVARI' Vučić o sankcijama NIS i gasnong aranžmana

Politika

'Nećemo da upadamo na univerzitete kao Amerikanci' Vučić: Nek rade šta im je volja, žao mi je onih koji žele da uče, a ne mogu

Politika

DANAS RAZGOVORI SA AMERIKANCIMA Vučić: Upoznao sam Makrona sa situacijom u vezi sa NIS

Politika

Vučić: Očekujem da u ponedeljak, utorak zatražimo izuzeće od američkih sankcija NIS-u