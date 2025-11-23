AKTUELNO

Ministarka Paunović: Potpisivanje Edija Rame kao predsednika Vlade Srbije na Javnom servisu je ozbiljan propust koji mora biti sankcionisan!

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ocenila je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je potpisivanje Edija Rame kao „predsednika Vlade Srbije“ na Javnom servisu ozbiljan propust koji mora biti sankcionisan.

Paunović je rekla da takvi postupci urušavaju ugled države i da RTS mora da objasni kako je do ovog skandala došlo.

Dodaje da je poruka koju šalju da će i Beograd pridružiti Velikoj Albaniji koju Edi Rama ima kao finalni san, i dodaje da je jako teško prihatiti da on ima saveznike i po tom pitanju u Srbiji.

- Takve stvari više nisu nemoguće u Srbiji, nažalost. To su jeftini postupci koji urušavaju ugled Srbije, ali oni su prepisani. Prošlo je dovoljno godina, pa je i tehnika evoluirala i sada već imamo plasirane informacije u trenutku. Očekujem od direktora RTS-a da objasni o čemu se radi - rekla je Paunović.

Kako kaže, institucija premijera ne može da bude na taj način degradirana.

- Takva stvar ne sme da se dogodi, a još je gore da se takva stvar prećuti - rekla je Paunović.

Mrdić za Pink: Sutra se vraćam na svoj posao u Skupštinu Srbije! Boriću se dok sam živ

Paunović je rekla da bi nacionalni servis morao da se drugačije ponaša. Dodaje da kao takvi moraju da ostave prostor i za političku debatu, i kulturnu, mora se razgovarati i voditi računa šta se plasira sa nacionalne televizije.

- Komercijalne televizije jesu televizije koje možete i da ne gledate ukoliko to ne želite ili se ne slažete, ali nacionalni servis bi trebalo da bude ono što suštinski jeste. Da li će doći do promene rukovodstva? Verovatno hoće - rekla je Paunović.

Kako kaže, način na koji se plasiraju informacije, mora da sse preispita. Ističe da je prikazivanje mržnje samo zato što ne mislimo isto, nedopustiv.

