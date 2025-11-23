IZBORI U REPUBLICI SRPSKOJ: Objavljena izlaznost u 11 časova, oglasila se CIK

U Republici Srpskoj jutros u 7.00 časova počela su da se otvaraju birališta za prevremene predsedničke izbore i biće otvorena do 19.00 časova

Od subote ujutro na snazi je izborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta večeras, kako je saopštila Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine.

CIK BiH: Izlaznost do 11.00 časova 9,76 odsto

Na današnjim prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj do 11.00 časova na redovnim biračkim mestima je glasalo 121.432 birača ili 9,76 odsto, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH. Prema informacijama dostavljenim od Opštinske izborne komisije,

Kneževo biračko mesto 068B005 Korićani nije otvoreno zbog neprohodnosti puteva, prenosi RTRS.

Cvijanović glasala na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj

Današnjim glasanjem šaljemo poruku da je Republika Srpska i pored svih nametnutih spoljnih i unutrašnjih manipulacija sposobna da se snagom narodne volje i njenih institucija odbrani od svakog pritiska, poručila je Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH nakon što je u Banjaluci danas glasala na prevremenim predsedničkim izborima.

"Iako u nedemokratskom ambijentu stranog intervencionizma, uverena sam da će Republika Srpska danas još jednom pokazati puni demokratski kapacitet", napisala je Cvijanović na svom Instagram profilu uz fotografiju na kojoj je zabeležen trenutak u kojem spušta listić u glasačku kutiju.

Karan i Blanuša glasali u Banjaluci na prevremenim predsedničkim izborima

Siniša Karan, kandidat SNSD-a na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, i Branko Blanuša, predsednički kandidat SDS-a, glasali su u Banjaluci i nakon glasanja izjavili da izborni proces protiče u fer i demokratskoj atmosferi.

Karan je rekao da glasanjem na izborima građani doprinose legalnom, legitimnom i ustavnom jačanju institucija, ali i cele Republike Srpske, koja treba da bude mirna i spokojna.

"Na ovaj način obezbeđujemo bolju budućnost i prosperitet svih koji žive u Republici Srpskoj", rekao je Karan u Banjaluci, nakon što je glasao na biračkom mjestu u banjalučkom naselju Rosulje.

Glasao Milorad Dodik

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Laktašima na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske i tom prilikom pozvao narod Srpske da ostane miran i stabilan.



Naglasio je da je Republika Srpska iznad svega, da će nastaviti da se razvija na bazi demokratskog prava naroda da bira i da u tome bude suveren.

Prvi presek u 11

Predsednik Gradske izborne komisije (GIK) u Banjaluci Dubravko Malinić izjavio je danas za Tanjug da su biračka mesta u tom gradu povodom prevremenih predsedničkih izbora otvorena, dodajući da do ovog trenutka za samo jedno biračko mesto nema potvrdu, jer nema električne energije i signala mobilne telefonije, ali se pretpostavlja da je i to biralište otvoreno.

“Za sada nemamo prijavljenih problema na glasačkim mestima u smislu incidenata. Imamo malo problema sa nedostatkom električne energije i zagrevanjem prostorija. Poslaćemo agregate i taj problem ćemo brzo rešiti”, rekao je Malinić.

On je naveo i da je 25 mobilnih timova otišlo na teren da obiđe birače sa posebnim potrebama. Biračka mesta će biti otvorena do 19 sati.

MUP Republike Srpske: Izborni dan počeo bez incidenata na biračkim mestima

Deo biračkih mesta u Republici Srpskoj još nije otvoren zbog snežnih nepogoda, a proces glasanja na otvorenim biračkim mestima odvija se mirno i bez incidenata, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.



Štab MUP-a "Izbori 2025" prati i preduzima mere i radnje s ciljem održavanja povoljne bezbednosne situacije u Republici Srpskoj na dan prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, prenosi RTRS.

Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji je potvrdio CIK, upisano je 1.264.364 birača.

Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj održavaju se manje od godinu dana pre opštih izbora u BiH, kada se biraju predstavnici na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, kao i zajedničkih institucija na nivou BiH. Prevremene izbore u Republici Srpskoj raspisala je CiK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH koja je izrečena demokratski izabranom predstavniku srpskog naroda na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku. Zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita", Dodik je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja.



CiK BiH je izbore raspisala nakon što je Dodiku na osnovu presude oduzela mandat predsednika Republike. U kratkoj predizbornoj kampanji iz SNSD su poručili da su predstojeći izbori plebiscit kada se odlučuje između njihovog kandidata Siniše Karana, koji će nastaviti da sprovodi politiku Dodika, i neligitimnog Kristijana Šmita. Poručili su i da su ovi izbori za očuvanje Republike Srpske i srpskog naroda u okviru dejtonske BiH.

Na izborima učestvuje šest kandidata, a procene su da će se glavna trka voditi između dvojice – Siniše Karana (SNSD) i Branka Blanuše (SDS). Kandidat SDS-a Branko Blanuša, kojeg podržavaju tri opozicione stranke u Republici Srpskoj, ozbiljniji je protivkandidat Siniši Karanu među ukupno šest kandidata. Blanuša, koji je manje poznati političar, u kampanji je isticao da će se zalagati za otvaranje, kako je rekao, prave borbe protiv korupcije i kriminala, vraćanje institucija Srpske građanima, a tri stranke koje ga podržavaju poručile su da je glas za Blanušu - glas za neophodne promene. Za opoziciju, prevremeni predsednički izbori predstavljaju svojevrstan test za građane Republike Srpske.

Autor: D.Bošković