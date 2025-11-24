Završena vanredna sednica Vlade o NIS-u: Evo šta je konstatovano

Vlada Republike Srbije održala je danas vanrednu sednicu na kojoj je razmatrana energetska situacija u zemlji.

Ministri su na vanrednoj sednici zbog sankcija NIS-u razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima.

Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u nedelju sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

On je izjavio da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka da se u ponedeljak ili u utorak očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije i poručila da građani ne treba da brinu i da će svih derivata biti dovoljno.

Istakla je da Vlada Srbije ima razvijene scenarije kako da se tržište snabde naftnim derivatima u tom smislu da građani ništa ne osete.

Autor: A.A.