'SRBIJA JE URADLA SVE DA POMOGNE RUSKOM INVESTITORU U NIS-U' Vučić: Dali smo ruskoj strani 50 dana da nađe kupca, posle toga mi nećemo imati izbora (VIDEO)

U svom vanrednom obraćanju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je zašto je ruskoj strani dat rok od 50 dana da nađe kupca.

- Srbija je sve uradila da pomogne ruskom investitoru u Naftnoj industriji Srbije, želimo svaki uspeh ruskoj strani u nalaženju kupca. Dali smo ruskoj strani 50 dana da nađe kupca, posle toga mi nećemo imati izbora- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Da smo sutra doneli odluku o nacionalizaciji, prva vest bi vam bila Zaharova i svi ruski mediji koji kritikuju nacionalizacijupošto vaš vlasnik nema nikakvu ideologiju, nikakav plan, nikakav program, nikakvog profesionalizma, jedino je kako i šta da se učini protiv Aleksandra Vučića. Mi želimo da budemo fer prema ruskoj strani. Mi želimo da im omogućimo veće vreme. Mi želimo da im omogućimo da prodaju svoje asete. Mi želimo da im omogućimo neko čudo na svetskom nivou, da postignu mir, da se dogovore sa Amerikancima u međuvremenu. Da pokažemo koliko nam je stalo i do prijateljstva i da pokažemo koliko nam je stalo da budemo zemlja dobar domaćin bilo kojoj investiciji. Mi želimo da im damo da još 50 dana da mogu da se dogovore na taj način, i tada nećemo nacionalizaciju, i tada ćemo da kažemo 'sada mi ulazimo evo vam najbolja moguća cena, najviša cena koju ste tražili od svih partnera, daćemo vam više od toga'. I platiti odmah. Jer naši dugoročni odnos nisu nešto što će da zavisi od jednog do drugog dana - poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić