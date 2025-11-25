ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU JE OSLONAC NAŠEG DRUŠTVA Mesarović: Kada štitimo patente, žigove, dizajn i autorska prava, mi našim stvaraocima dajemo mogućnost da stvaraju i grade svoje snove u Srbiji

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je na proslavi povodom obeležavanja 105 godina Zavoda za intelektualnu svojinu.

-Zavod za intelektualnu svojinu više od jednog veka predstavlja oslonac našem društvu. Ovaj jubilej nije samo podsećanje na bogatu istoriju institucije — on je i prilika da se zahvalimo svima koji su bili deo putanje razvoja. Posebnu zahvalnost dugujemo zaposlenima Zavoda, vaš rad je temelj na kome počivaju inovacije, investicije i razvoj. Ministarstvo privrede visoko uvažava ulogu intelektualne svojine u privrednom razvoju naše zemlje. U današnjem svetu ne postoji nijedno prosperitetno i uspešno društvo koje ne poštuje prava intelektualne svojine i mi smo toga potpuno svesni. Naša industrijska i inovaciona politika polazi od jednostavne, ali važne ideje: da znanje treba da dobije priliku da postane proizvod, proizvod da pronađe put do tržišta, a tržišni uspeh da se pretvori u održiv rast i bolji životni standard građana - rekla je Mesarović.

Srbija poslednjih godina, kako je istakla Mesarović, mnogo pažnje poklanja svojim kreativnim industrijama, industrijama koje počivaju na intelektualnoj svojini.

-Mala i srednja preduzeća su „kičma svake nacionalne ekonomije“. Kroz podršku malim i srednjim preduzećima, startapovima, naučno-tehnološkim parkovima i kreativnim industrijama, zajedno gradimo ekonomiju koja se oslanja na ideje, znanje i talenat. Ovo je prilika da izrazim zahvalnost našem Zavodu za intelektualnu svojinu koji već 15 godina u Srbiji sprovodi kampanju o značaju intelektualne svojine i o potrebi njene zaštite od strane, pre svega, naših malih i srednjih preduzeća, kao i naših preduzetnika.

Kada štitimo patente, žigove, dizajn i autorska prava, mi zapravo štitimo naše stvaraoce i dajemo svima mogućnost da stvaraju i grade svoje snove u Srbiji - rekla je Mesarović.

Pupinova misao „Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život." je, kako je rekla Mesarović, misao koja je danas posebno snažna jer nas podseća da poštujemo tradiciju, ali i da hrabro otvaramo prostor za nova otkrića, nove patente, nove brendove i sve ono što će oblikovati budućnost naše zemlje.

Autor: D.Bošković