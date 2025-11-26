Brnabić o nasilju opozicionih poslanika: Nisu ni hteli da uđu u Skupštinu, pesnicom su udarili devojku i krenuli da ruše šatore u 'Ćacilendu' (FOTO+VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti nakon što su opozicioni poslanici pokušali da sklone šatore u Ćacilendu.

Brnabić je rekla da će ovu konferenciju početi malo drugačije, i da želi da prikaže snimke i fotografije kako bi ljudi videli šta se desilo.

- Opet slušamo spin kako je neko samo hteo da uđe na svoje radno mesto, i da nisu hteli da izazivaju nasilje i napadaju ljude. Imali smo sada još jedan sastanak kolegijuma poslaničkih grupa. Bio je manje prijatan od onog prošlog - izjavila je ona.

Na prvom snimku koji je prikazan vide se poslanici opozicije koji napadaju šator u "Ćacilendu", i potom se sukobljavaju sa grupom ljudi.

Potom se vide redari koji su pokušali da spreče sukob opozicionih poslanika.

- Na snimku se nedvosmisleno vidi da nikome nije bilo zabranjeno da uđe na glavni ulaz. Oni nisu čak ni krenuli na svoje radno mesto. Njihov cilj je bio da uništavaju šatore. I vidite da su ljudi samo prošli, ti narodni poslanici, koji kažu da su hteli da idu na svoje radno mesto. I da su samo prošli ne bi postojao nijedan problem. Niko ih nije ni napao ni jurio. Ljudi su pritrčali kada su videli da je namera da se ruše šatori. U jednom segmentu, poslaćemo to medijima, vi vidite da jedan narodni poslanik udara pesnicom devojku u glavu - rekla je Ana Brnabić.

Ona je zapitala ko je išao da "oslobađa" rektorat, koji je bio okupiran od strane blokadera privatnog fakulteta.

- Napravili su tamo brlog i svinjac. Jel neko išao da oslobađa? Jel kidisao? Ne, nije. Dakle, na snimku se vidi da njima nije bio problem da uđu u Skupštinu, njihova intencija je bila da ruše. Da ruše šatore, zato što im se ti šatori ne sviđaju, a neki drugi im se sviđaju. I zamislite, narodni poslanik pesnicom udario devojku u glavu - kazala je predsednica Skupštine.

Na drugom snimku se vidi rušenje šatora, i istakla je da je intencija bila da se pomere šatori.

- Ja još jednom pitam, čije smo mi šatore pomerali? Dakle, intencija je bila da se krene od ovog šatora, to su jasno i priznali, i da onda nastave da uklanjaju šatore u Ćacilendu.A ne da dođu na svoje radno mesto - kazala je Ana Brnabić.

Na fotografijama je potom prikazano da su opozicioni poslanici nosili hladno oružje, sečiva i velika klešta.

- Juče smo imali sastanak i pričali o svemu ovome. Zamolila sam da mi dopuste samo 48 sati, da nađemo način kako svi narodni poslanici ulaze na bilo koji ulaz na koji žele. Zato što još jednom dragi građani, njima nije bilo omogućeno da dođu na radno mesto. Ulaz iz Kosovske je uvek bio otvoren. Ne, bila je ideja da se uđe na neke druge ulaze. Legitimno, želite da uđete odakle god želite. Samo je nelegitimno da to koristite izgovor da bi rušili, tukli, palili... Rekli su da neće 48 sati, toliko o tome da su bili za dogovor - rekla je Ana Brnabić.

Oni ne razumeju da su ljudi u Ćacilendu oni kojima je dosta terora, blokada, da im ruše ljudska i građanska prava.

- Da podsetim, jednog čoveka su pokušali da ubiju. Dakle neko je posle propagande da to nisu ljudi uzeo pištolj i pokušao da ubije jednog čoveka. Nakon što su blokirani svi fakulteti i univerzitetu, većina škola, jedino što ti ljudi imaju je bio Ćacilend. Imali smo i pokušaje blokada tužilaštva i sudova. Ti ljudi su samo bili tu da se bore za normalan život - istakla je predsednica Skupštine.

Ona je rekla da će od sutra poslanici moći da uđu na bilo koji ulaz, ali ih je zamolila da iskoriste to da dođu na svoje radno mesto.

- Ali ne da ruše i pale, ne da napadaju devojke. Već da dođu na svoje radno mesto. I još jednom, setite se poštovani građani, te slike kada oni potpuno normalno, već imaju slobodan ulaz, oni ne ulaze unutra, nego kažu mi smo ovde da uklanjamo šatore. Pa ko ste vi da uklanjate šatore. Čije šatore smo mi uklanjali? Jel bilo ko išao da oslobađa fakultete, rektorat, škole? Ne, nego ste se vi našli pametni da nekoga tučete - rekla je Ana Brnabić.

Brnabić je naglasila i da predsednik Aleksandar Vučić sme da kaže šta god želi, kao i svaki građanin, pa i da priča i pita o radu tužilaštva.

- I druga sva, to što su oni izdali kao saopštenje, najbolje govori da je Aleksandar Vučić bio u pravu, i da su oni politizovali TOK, a ne da je Aleksandar Vučić govorio neistine ili pritiskao Tužilaštvo za organizovani kriminal.

