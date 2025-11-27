'GRAĐANI VIŠE NE ŽELE DA UČESTVUJU U OVOM CIRKUSU' Predrag Jeremić za Pink o NASILJU opozicionih poslanika ispred Skupštine: Bitno im je samo da održe TENZIJU i naprave HAOS - drugu politiku NEMAJU (VIDEO)

Aleksandar Radovanović, generalalni sekretar Pokreta slobodnih građana, udario je pesnicom ženu ispred Narodne skupštine tokom haosa kada su opozicioni poslanici porušili šatore ratnih veterana.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na američke sankcije NIS-u i kardinalnu grešku koju je tadašnja vlast napravila kada ga je prodala ispod svake cene.

- To je jedna velika sramota tadašnjeg rukovodstva. Za godinu dana NIS je prihodovao 100 miliona, znači za četiri godine je mogao već da se isplati. Neko se tu dobro ugradio - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na novo nasilje opozicionih poslanika koji su porušili šator vojnih veterana ispred Skupštine, a neki su nasrnuli i na devojku koja se tu nalazila.

- Jasno je da građani više ne žele da učestvuju u ovom cirkusu i pokušaju izazivanja haosa kome svedočimo. Videli smo i da više nema dela studenata na ulici. Njima je veoma bitno da se sada drži tenzija i da se napravi haos ukoliko je to moguće, kako bi se došlo do toga da se na ulicama nešto menja. Drugu politiku nemaju. Kod njih više ne postoji ni sramota - rekao je Jeremić i dodao:

- Ovo je nedopustivo, pogotovo ako si poslanik. Videli smo i prethodnih dana kako su probili ogradu i gurali policajca. Držali su ga i za vrat. Ti poslanici koji su to uradili izvršili su udar na državu Srbiju tim činom - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da nakon ovakvih scena ozbiljno treba razmisliti o ukudanju poslaničkih imuniteta.

- Treba se razmišljati o ukidanju poslaničkog imuniteta, a ne da taj poslanički imunitet bude zaštita za sve. Da vi pravite na ulici haos, da gurate i udarate policajca koji predstavlja u tom trenutku državu Srbiju i njen narod, samo zato što ste poslanik, to nema smisla, bilo da je neko pripadnik opozicije ili vlasti - rekao je Jeremić.

Jeremić napominje kako je uloga tužilaštva ključna u sprečavanju ovakvih scena, ali da njihova reakcija izostaje.

- Ako imamo takvo tužilaštvo koje oslobađa, onda ne možemo očekivati da će neko od tih poslanika biti zadržan, činio nasilje ili ne. Oni to svesno rade zato što zna da, ukoliko se nešto dogodi, pozvaće se na imunitet - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da će tenzije između blokadera i opozicije dodatno se podgrevati kada krene borba za glasove na izborima.

- I blokaderima i opoziciji je samo ostalo nasilje i laž. Pokušali su na sve načine, ali im narod više ne veruje. Ostaje im borba za neki mali broj glasova i dešavaće se još veće tenzije između pripadnika opozicije i pripadnika takozvane blokaderske liste - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić