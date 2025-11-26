Interpol Dačiću dodelio najviše odlikovanje koje se dodeljuje ministrima unutrašnjih poslova za istaknutu ulogu u oblasti bezbednosne saradnje

Potpredsedniku Vlade Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću Interpol je dodelio Medalju posebnog ranga, najviše odlikovanje koje se dodeljuje ministrima unutrašnjih poslova za istaknutu ulogu u oblasti bezbednosne saradnje, doprinosu jačanju mehanizama zajedničkog delovanja između država članica i Interpola u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala, kao i za izvanredne rezultate u očuvanju bezbednosti i stabilnosti na regionalnom i globalnom planu i u učvršćivanju vrednosti partnerstva i solidarnosti između Republike Srbije i Interpola.
„Međunarodna organizacija kriminalističke policije (Interpol) ima čast da Vam uruči ovu prestižnu medalju posebnog ranga, kao izraz visokog priznanja za Vašu istaknutu ulogu u pružanju podrške radu u oblasti bezbednosne saradnje kako u Srbiji tako i na međunarodnom nivou, kao i za Vaš doprinos jačanju mehanizama zajedničkog delovanja između država članica i Interpola u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala.
Ovo odlikovanje potvrđuje izvanredne rezultate Vašeg rukovodstva u očuvanju bezbednosti i stabilnosti na regionalnom i globalnom planu, kao i u učvršćivanju vrednosti partnerstva i solidarnosti između Republike Srbije i Interpola.
Medalja posebnog ranga predstavlja izraz iskrene zahvalnosti ove organizacije za Vašu nepokolebljivu posvećenost unapređenju međunarodne saradnje u oblasti sprovođenja zakona i za Vaš delotvoran doprinos izgradnji bezbednijeg i pravednijeg sveta za sve“, navodi se u prestižnom priznanju Interpola koje je ministru Dačiću uručio predsednik Interpola Ahmed Naser Al-Raisi.
Autor: S.M.