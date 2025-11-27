PROVALJEN PLAN ZAGORKE DOLOVAC!? Tužioci i pravda je ne zanimaju, oni su za nju samo potencijalni pijuni koji bi trebalo da je dovedu do 4. mandata koji bi tajao do 2034. godine?

Šta to Zagorka Dolovac obećava preko svojih kandidata Jovane Komnenović, Radmile Jovanović, Jasmine Stanković i Borisa Majlata?

Na društvenim mrežama se pojavio video snimak programa Zagorke Dolovac 2025. - 2034. godine.

Kako se u njemu ističe, ovo su neka od njenih kvazi obećanja:

EFIKASNO BIRANJE KANDIDATA

Činjenica: I po tri godine nije izabrani ni jedan javni tužilac.

Svaki izbori su bili tek nakon kalkulacija Dolovac, a onda su bivali i nameštani.

ZAŠTITA SVAKOG TUŽIOCA

Činjenica: Predsednik VST Branko Stamnković, inače veoma blizak Zagorki Dolovac reauje samo na napade na Zagorku Dolovac.

Sa druge strane, poverenik za samostalnost reaguje sporo, tromo, tek posle nekoliko meseci nakon ugrožavanja samostalnosti tužioca i bez konkretne osude.

SLOBODA IZBORA, BEZ PRITISKA NA GLASAČE

Činjenica: Baš Zagorkini najbliži saradnici poput Lgumdžije i Tasića mesecima vrše pritiske i ucenjuju kako bi se glasalo za kandidate Zagorke Dolovac.

Uzgred, predsednik izborne komisije Nebojša Popović je kao šef II OOJT predložio Jovanu Komnenoević, tužiteljku I OJT za člana VST, što ga stavlja u sukob interesa.

VRHOVNI TUŽILAC BRINE O SVIMA

Činjenica: Vrhovni tužilac, Zagorka Dolovac brine samo o svom četvrtom mandatu. I baš zato obećava kule i gradove.

Dolovac od 2009. godine nije posetila ni jedno tužilaštvo u Srbiji osim onog u Novom Sadu. Za pritiske na sve ostale, zadužene su Zorica Stojšić i Ivana Pomoriški (LSV).

Zagorku Dolovac tužioci zanimaju koliko i sama pravda (0%). ONi su, za nju samo potencijalni pijuni koji bi trebalo da je dovedu do 4. mandata koji bi tajao do 2034. godine.

Ali je plaši rampa jer može neko da je zaustavi 23. decembra, ali i pre...

Autor: A.A.