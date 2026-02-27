SRAMNO: Dolovac poraz svojih kandidata pravda prebacivanjem odgovornosti na BIA i vređa integritet i dostojnost svih javnih tužilaca

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pokušala je danas na sednici Visokog saveta tužilaštva da opravda totalni poraz svojih favorizovanih kandidata na tužilačkim izborima za članove tog Saveta i to prebacivanjem odgovornosti za njihov neuspeh na Bezbednosno-informativnu agenciju.
Naime, Dolovac je tokom sednice iznela niz neosnovanih optužbi u vezi BIA, navodeći kako joj je glavna javna tužiteljka Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu Miljana Dončić pre dva dana u telefonskom razgovoru potvrdila da je bila na razgovoru u BIA, istovremeno ne iznoseći detalje tog razgovora.
Dolovac sada praveći se nevešta, tvrdi da su navodni "pritisci" bezbednosne agencije na tužioce vršeni "mimo njenog znanja“, dok zaboravlja činjenicu da je i ona sama neposredno pred navodni sastanak u BIA, održala sastanak sa svim glavnim Apelacionim tužiocima sa temom ne znamo kojom.
Na kraju svog izlaganja Dolovac je čak zapretila krivičnim prijavama ukoliko se "pokaže da u tim radnjama postoje elementi krivične odgovornosti"- neverovatno.
Kad njeni kandidati gube izbore ona se seti da preti - kao radi svoj posao.
Međutim, poznato je da je svaki bilo spoljni uticaj na javne tužioce i javno tužilaštvo zabranjen zakonom, i da ukoliko ih je bilo - oni su to sami morali da prijave Visokom savetu tužilaštva ili Povereniku za samostalnost.
Naknadnom prijavom lažnih uticaja nakon poraznih rezultata na izborima, Dolovac i njoj bliski ljudi sada bukvalno ismevaju integritet i dostojnost javnih tužilaca u Srbiji tvrdnjama da je neko na njih uticao kako da glasaju.
Istovremeno, javnost i dalje ostaje uskraćena za odgovore o njenim sopstvenim tajnim aktivnostima i manipulacijama u javnom tužilaštvu, kao i o pokušajima destabilizacije zemlje kroz strane centre moći.
Podsećanja radi, Dolovac je krajem decembra boravila u poseti Jurodžastu, a da prethodno nije obavestila ni Vladu Srbije, ni Ministarstvo pravde, kao ni Ministarstvo spoljnih poslova - a što je bila njena obaveza.
Javnost do danas ne zna šta je Dolovac i u čije ime dogovorila tom prilikom.
Takođe, podsetimo da su tokom protekla dva meseca Dolovac i predsednik VST Branko Stamenković obilazili strane ambasade u nameri da one izvrše pritisak na državu Srbiju kako bi odustala od ustavajanja novog seta pravosudnih zakona kojima se u velikoj meri upravo njoj oduzima apsolutna moć, ali im to srećom nije pošlo za rukom.